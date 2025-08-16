Angleterre: Sunderland dans un rêve, Manchester City frappe fort

Manchester City, avec Rayan Cherki buteur, a montré les crocs samedi face à Wolverhampton (4-0) et pris d'entrée les commandes de la Premier League, juste devant l'épatant Sunderland de Régis Le Bris.

Le promu a réussi un retour parfait dans l'élite du football anglais, après huit ans d'absence et avec l'entraîneur français sur son banc, face à West Ham (3-0).

Tottenham a surclassé sur le même score un autre revenant, Burnley, et ouvert ainsi de belle manière le mandat de Thomas Frank, successeur d'Ange Postecoglou dans le nord de Londres.

La contre-performance du jour est venu de Newcastle, incapable de battre Aston Villa (0-0) malgré une longue supériorité numérique à Birmingham.

Manchester City n'a pas connu de tels désagréments sur la pelouse des "Wolves" croqués par un doublé d'Erling Haaland, une masterclass de la recrue Tijjani Reijnders au milieu et un dernier but signé Rayan Cherki.

À la veille de son 22e anniversaire, et moins de dix minutes après son entrée en jeu, l'attaquant venu de l'OL a conclu le festival offensif par un joli enchaînement: une déviation, un passement de jambes et un tir de l'extérieur de la surface (81e, 4-0).

Le Bris, superbe première

Régis Le Bris, entraîneur de Sunderland le 16 août 2025 AFP

Un autre Français a connu des débuts merveilleux en Premier League: l'entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, vainqueur 3-0 de West Ham pour son premier match dans l'élite du football anglais.

Ses "Black Cats", quatrièmes l'an dernier en Championship, ont assommé les Londoniens en seconde période grâce à des têtes de Eliezer Mayenda (61e) et Daniel Ballard (73e), puis un dernier but de l'attaquant tricolore Wilson Isidor (90e+2).

"C'était beaucoup mieux en seconde période, avec l'énergie de l'équipe et sa cohésion, et nous avons trouvé une solution", a commenté l'ancien entraîneur de Lorient, nommé il y a un an chez les Rouge et blanc.

Son homologue Thomas Frank, passé cet été de Brentford à Tottenham, a également réussi sa première, samedi sur le banc des Spurs, face à une équipe de Burnley bien trop tendre (3-0).

Son choix de titulariser en pointe Richarlison, plutôt que Dominic Solanke, s'est révélé judicieux.

Le N.9 brésilien, souvent critiqué pour son manque de précision, a régalé le public du Tottenham Hotspur Stadium avec deux reprises, dont l'une acrobatique, sur des services de la recrue Mohammed Kudus (10e, 60e).

Lui qui n'avait marqué que quatre fois la saison dernière en championnat a aussi été impliqué dans l'action du 3-0 conclue par Brennan Johnson (66e).

Richarlison buteur avec Tottenham à Londres le 16 août 2025 AFP

Les supporters des Spurs ont chanté à pleins poumons "Champions d'Europe, nous savons ce que nous sommes", en référence au titre gagné en Ligue Europa, et ils ont réservé une ovation à Mathys Tel quand le Français, victime de racisme après son pénalty manqué contre le PSG mercredi en Supercoupe d'Europe, a remplacé Kudus en fin de match.

Newcastle accroché

La reprise a été bien plus terne et frustrante pour Newcastle, accroché 0-0 à Aston Villa, à onze contre dix et en pleine saga Alexander Isak, son buteur vedette qui fait le forcing pour partir.

"De mon point de vue, il faut une résolution rapide (de la situation, ndlr)", a commenté l'entraîneur Eddie Howe auprès de la BBC. "Cela distrait les joueurs et les supporters. Nous voulons être unis".

Hasard du calendrier, Newcastle joue son prochain match contre Liverpool, le 25 août, une semaine pile avant la fermeture du mercato estival en Angleterre.

Enfin, Fulham a de son côté arraché un point en toute fin de rencontre sur la pelouse de Brighton (1-1) grâce à un but de Rodrigo Muniz dans le temps additionnel.