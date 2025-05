Angleterre: triplé national pour le Chelsea de Baltimore et Bompastor

L'entraîneuse française Sonia Bompastor a achevé sa première saison sur le banc de Chelsea avec une nette victoire en Coupe d'Angleterre, dimanche en finale contre Manchester United (3-0), un trophée qui s'ajoute à ceux remportés en championnat et en Coupe de la Ligue.

"Réaliser le triplé, en Angleterre... c'est difficile de trouver les bons moments pour le décrire", a-t-elle réagi au micro de BBC Sport. "Nous avons vraiment travaillé dur toute la saison, ça n'a pas été facile et réaliser cela nous permet d'entrer encore dans l'histoire".

Le succès à Wembley a porté la patte (gauche) de Sandy Baltimore, buteuse pleine de sang froid sur penalty (45e, 1-0), passeuse décisive avec un coup franc déposé sur la tête de Catarina Macario (84e, 2-0), et autrice d'un doublé dans le temps additionnel (90e+1).

La Française Sandy Baltimore, autrice d'un doublé pour Chelsea contre Manchester United, en finale de la Coupe d'Angleterre, le 18 mai 2025 à Wembley AFP

L'internationale française, sortie sous une ovation en fin de match, a pris une place prépondérante dans l'équipe anglaise, qu'elle a rejointe l'été dernier, en étant utilisée comme latérale ou ailière par Bompastor.

Avec l'ancienne entraîneuse de l'OL, arrivée à l'intersaison, Chelsea a écoeuré la concurrence en Women's Super League, terminant la saison invaincu (19 victoires, 3 nuls) et avec douze points d'avance sur son dauphin, Arsenal.

Les Blues ont par ailleurs remporté la Coupe de la Ligue en février contre Manchester City (2-1) en finale.

En Ligue des champions, en revanche, la marche était trop haute face aux Espagnoles du FC Barcelone, doubles tenantes du titre, qui les ont surclassées 4-1 à l'aller puis au retour en demi-finales.

"C'est une gagnante"

L'entraîneuse française de Chelsea Sonia Bompastor, lors de la finale de la Cup remportée face à Manchester United, le 18 mai 2025 à Wembley AFP

Bompastor réalise des débuts parfaits sur la scène nationale, où elle a pris en mai la succession de l'historique et très populaire Emma Hayes, bâtisseuse à succès de Chelsea durant près de douze ans.

"C'était évidemment difficile, il y a beaucoup de changements, surtout pour moi et Millie (Bright, la capitaine) qui sommes au club depuis si longtemps", a commenté Erin Cuthbert, milieu écossaise de Chelsea, à l'antenne de la BBC. Mais Bompastor est "une gagnante, elle a tout fait, en tant que manager et en tant que joueuse. Elle a fait un excellent travail depuis qu'elle est arrivée et quel triplé, quel triplé!".

Des joueuses ont porté Bompastor en triomphe avant d'aller soulever le trophée, certaines portant sur leur dos un drapeau avec écrit "Unrivalled", soit "sans égal".

"Sonia nous a imposé un couvre-feu ces dernières semaines, alors je pense qu'il est temps de faire la fête", a plaisanté Cuthbert.

La finale de Cup s'est disputée trois jours après l'annonce de l'arrivée d'Alexis Ohanian comme actionnaire minoritaire de Chelsea FC Women. Le cofondateur du réseau social Reddit était présent à Wembley dimanche aux côtés de son épouse, la légende du tennis Serena Williams.