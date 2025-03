Angleterre: une marée de supporters célèbre ses héros à Newcastle

Des dizaines de milliers de supporters ont envahi les rues de Newcastle samedi pour acclamer les "Magpies", devenus les héros de toute une génération il y a deux semaines en soulevant la coupe de la Ligue, le premier titre majeur en 70 ans.

Les joueurs ont fendu la foule à bord de deux bus à impériale de couleur noire, barrés de l'inscription "Winners" ("vainqueurs") en blanc, sous les fumigènes, les applaudissements et les cris d'un public en liesse.

Leurs supporters, parmi les plus chauds du royaume, s'étaient rassemblés tôt aux abords du stade de St James' Park pour être aux premières loges, vêtus d'écharpes et maillots, ou torse nu pour les plus passionnés.

Certains d'entre eux étaient juchés sur des murets, des lampadaires, des arbres, des abri-bus et des statues pour admirer le spectacle de cette formidable marée humaine.

"C'est vraiment incroyable, absolument époustouflant", a déclaré l'entraîneur Eddie Howe, dont le portrait s'est affiché sur une énorme banderole déployée sur un immeuble faisant face au stade

"Les gens ont été absolument géniaux. Je ne remercierai jamais assez tout le monde pour la façon dont ils nous ont accueillis, moi et ma famille, et je suis heureux de leur avoir donné un peu de joie", a-t-il déclaré.

Newcastle United a remporté la finale de la coupe de la Ligue contre Liverpool (2-1) à Wembley il y a deux semaines, mettant fin à une interminable disette de titres sur le plan national.

Le peuple "Geordie" attendait en effet un premier trophée depuis la Coupe des villes de foire en 1969, et un premier titre majeur depuis la Coupe d'Angleterre en 1955.

Environ 150.000 billets gratuits avaient trouvé preneurs pour l'événement organisé en fin de parade à Town Moor, un parc de la ville.

"J'ai dit que j'allais fêter plus que n'importe qui d'autre et je pense que c'est ce que j'ai fait", a déclaré sur scène Alan Shearer, le meilleur buteur de l'histoire du club, qui a joué de 1996 à 2006. "Je ne sais pas où je suis, ni quelle heure il est, ni quel jour on est! Les deux dernières semaines ont été probablement les meilleures de ma vie".

Les célébrations n'ont pas pu être organisées avant puisque plusieurs internationaux, notamment le capitaine Bruno Guimaraes et le défenseur Dan Burn, avaient rejoint leurs sélections respectives après le triomphe de Wembley.

"Le nombre de personnes était juste incroyable", a réagi le défenseur Dan Burn auprès de la BBC. "Ce n'est qu'une heure, mais c'est une heure que je n'oublierai jamais, jamais", a ajouté le premier buteur de la finale, devenu international anglais cinq jours après, à 32 ans.