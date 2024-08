Après la joie et les exploits, Paris clôt ses Jeux et passe le relais à Los Angeles

Paris a clos dimanche soir ses Jeux olympiques au terme de deux semaines de liesse populaire et de prouesses sportives, passant le relais à Los Angeles qui accueillera la prochaine édition en 2028.

"Je déclare les Jeux de Paris 2024 clos", a lancé conformément à la tradition le président du CIO, Thomas Bach, trois heures après le début d'une cérémonie de clôture au Stade de France, imaginée par la même équipe artistique dirigée par Thomas Jolly que pour l'ouverture, le 26 juillet sur la Seine.

Tableaux poétiques, rêveries autour de l'invention des Jeux puis concert du groupe électro-rock Phoenix renforcé par Angèle, Kavinsky et Air ont succédé au défilé des athlètes donnant libre cours à leur joie et à leur enthousiasme après le stress et la pression des épreuves.

Dans l'après-midi, c'est le tournoi féminin de basket qui avait l'honneur de refermer les compétitions sportives, et les Bleues sont passées à un point de provoquer une des plus grandes surprises de l'histoire olympique mais se sont inclinées en finale face aux Etats-Unis (67-66). La marathonienne néerlandaise Sifan Hassan avait offert un autre moment de grâce sportive lors de cette ultime journée.

La France achève ses Jeux au 5e rang de la hiérarchie avec 64 médailles, dont 16 en or. Jamais les sportifs français n'avaient récolté autant de titres et de podiums olympiques.

Les Etats-Unis terminent en tête du classement des médailles (126), mais partagent la tête avec la Chine au nombre de titres olympiques (40). Ils seront les hôtes de la prochaine édition dans quatre ans.

. Des "Jeux Seine-sationnels"

Léon Marchand saisit la lanterne renfermant la flamme olympique tandis que s'éteint au même moment la vasque olympique le 11 août 2024 à Paris AFP/Archives

Au terme de 16 jours de compétitions, la capitale française a passé le relais à Los Angeles, ville organisatrice des Jeux de 2028.

Après la transmission du drapeau olympique entre les maires des deux métropoles, Anne Hidalgo et Karen Bass, l'acteur Tom Cruise, l'homme des missions impossibles, a symboliquement relié Paris-2024 et Los Angeles-2028.

Descendant en rappel du toit du Stade de France, il a pris le drapeau aux cinq anneaux avant de partir à moto puis en avion dans une séquence enregistrée pour sauter en parachute au-dessus de la Californie, où a été rentransmis un mini-concert sur une plage où se sont succédé les Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish et les rappeurs Dr Dre et ... Snoop Dog, mascotte des Jeux de Paris pendant deux semaines de retour sur la côte Ouest.

Avant le spectacle au Stade de France, la vasque olympique, l'un des emblèmes les plus marquants des Jeux, avait été éteinte dans le jardin des Tuileries, au coeur de la capitale, où le nageur Léon Marchand, l'un des grands héros de la quinzaine avec ses quatre médailles d'or, a saisi la lanterne renfermant la flamme olympique pour la porter jusqu'au stade.

Durant deux semaines sans aucun accroc d'organisation, "Paris est redevenue une fête, et la France s’est retrouvée", s'est félicité le patron du Comité d'organisation, Tony Estanguet. Ces Jeux ont transformé les Français, "peuple d'irréductibles râleurs" en "supporteurs déchaînés", a-t-il poursuivi.

Le patron du CIO, Thomas Bach, a salué des JO "sensationnels" à l'atmosphère inégalable le 11 août 2024 lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris AFP/Archives

Thomas Bach a salué lui des JO "sensationnels" à l'atmosphère inégalable. "Ce furent des Jeux olympiques sensationnels du début à la fin – ou oserai-je dire, ce furent des Jeux olympiques Seine-sationnels du début à la fin", a lancé le patron du mouvement olympique, qui quittera son poste en juin 2025 après douze ans de mandat.

. France - États-Unis, le point du regret

La tristesse de la Française Gabby Williams, après la défaite en finale contre les Etats-Unis, le 11 août 2024 à la Bercy Arena de Paris AFP

Cette cérémonie est intervenue quelques heures après une splendide finale de basket féminin, entre les Etats-Unis et la France, ultime épreuve au programme des Jeux. Les Bleues sont passées tout près d'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport, battues par la plus petite des marges (67-66) par les Américaines, qui empochent un 8e titre olympique consécutif et sont invaincues sur la scène olympique depuis 1992, avec 61 victoires de rang aux JO.

L'épaisseur du palmarès américain illustre parfaitement la qualité de la performance des Françaises, en bronze à Tokyo en 2021, qui ont contenu les stars US pendant tout le match. Elle sont même eu la possibilité d'égaliser sur l'ultime possession, mais Gabby Williams a déclenché son tir à l'intérieur de la zone des deux points, et non derrière la ligne des trois points.

Moins de 24 heures après la défaite pleine de regrets de l'équipe masculine (98-87), le basket français laisse encore passer la médaille d'or, pour quelques détails non maîtrisés.

. Sifan Hassan au sommet

Elle restera comme l'une des grandes figures de ces Jeux. La Néerlandaise Sifan Hassan a remporté dimanche matin le marathon sur l'esplanade des Invalides, et complété sa collection de médailles parisiennes après le bronze sur 5.000 et 10.000 m.

La Néerlandaise Sifan Hassan remporte le marathon féminin de l'épreuve d'athlétisme des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 11 août 2024 à Paris AFP

Sifan Hassan, 31 ans, s'est imposée en 2h 22 min 55 sec, au terme d'un sprint d'anthologie devant l'Ethiopienne Tigst Assefa et la Kényane Hellen Obiri. Toutes trois ont reçu leur médaille au cours de la cérémonie de clôture.

. Deuxième argent pour Élodie Clouvel

Comme à Rio en 2016, Elodie Clouvel a décroché la médaille d'argent du pentathlon, qui combine équitation, escrime, tir, natation et course. Elle a été devancée par la Hongroise Michelle Gulyas, plus précise au tir.