Après le récital face à l'Italie, le XV de France à l'aube d'une nouvelle compétition

Le XV de France a eu beau rendre une copie très propre vendredi face à l'Italie (60-7), il attaque une nouvelle compétition qui lui imposera de nettement monter en gamme dès les quarts face à l'Afrique du Sud, avec ou sans son demi de mêlée Antoine Dupont.

"C'est un match réussi", s'est félicité le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. "On devait gagner, c'est fait. Avoir pu aligner tous les joueurs et maîtriser le match du début à la fin est une satisfaction aussi".

Les statistiques, en attaque comme en défense, de la large victoire des Bleus, privés de Dupont, en phase de reprise et espéré pour le quart de finale, donneraient presque le tournis.

Ainsi, les Tricolores ont non seulement remporté 100% de leurs mêlées et 87% de leurs touches, mais ils ont surtout effectué 144 ballons portés (leur record dans cette Coupe du monde) pour un total de 822 mètres parcourus.

Bref, ils ont retrouvé leur jeu de possession, ce qui a entraîné de plus longues phases de jeu et mené à des essais, huit en tout.

"J'avais demandé aux joueurs d'être capables d'aller au-delà d'un temps de jeu, de tenir le ballon", a expliqué samedi matin Karim Ghezal, le co-entraîneur des Bleus chargé de la conquête, et notamment de la touche.

"Offensivement, je pense que c'est peut-être notre meilleur match de la compétition, et c'est bien que ça arrive maintenant", a souligné pour sa part l'arrière Thomas Ramos après le match.

Défense de fer

L'ailier du XV de France Louis Bielle-Biarrey marque un essai contre l'Italie, le 6 octobre 2023 à Décines-Charpieu AFP

"Les avants ont fait un gros boulot. On a gagné quasiment tous nos rucks, on a eu de la vitesse dans notre jeu, c'est sûr que ça nous a aidés à porter le ballon pour marquer des essais", a estimé quant à lui le jeune ailier Louis Bielle-Biarrey après la rencontre.

En défense également, la France a rendu une copie propre, ne manquant que neuf plaquages en tout pour un taux de réussite de 94%, ce qu'aucune autre équipe du Mondial n'avait fait jusqu'à présent.

Quant à la discipline, elle a encore été au rendez-vous, avec seulement six pénalités concédées.

Malgré tous ces points positifs, cette prestation est à relativiser au vu de l'état de forme de l'adversaire, l'Italie avec 156 points encaissés en deux matches, n'étant plus que l'ombre d'elle-même.

Parce que dimanche prochain, face aux Springboks champions du monde en titre, ce sera une toute autre musique qui attend les Bleus.

D'ici là, le XV de France, qui bénéficie ce week-end de "deux jours de respiration avant de plonger" selon Ghezal, saura s'il récupère son maître à jouer Antoine Dupont.

"Machine à laver"

Le Toulousain doit passer lundi une visite médicale décisive avec le chirurgien qui l'a opéré de sa fracture de la mâchoire, subie le 21 septembre face à la Namibie, un entretien préalable à un retour complet sur les terrains.

Le demi de mêlée du XV de France Maxime Lucu à la fin du match contre l'Italie, le 6 octobre 2023 à Décines-Charpieu AFP

"Il a bien bossé physiquement: beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, ce sont ses points forts, a confié Ghezal. Sur tout ce qui est physique, il n'a pas perdu grand-chose en une semaine d'arrêt, au contraire. Physiquement, il est en pleine forme".

En son absence, le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles Maxime Lucu, dans un style plus sobre, a assuré et géré vendredi soir, distribuant rapidement le ballon, animant le jeu français et faisant les bons choix.

Le week-end terminé, la suite de la semaine sera "classique", a promis l'entraîneur français: "il reste 21 jours de compétition. On va rentrer dans une sorte de machine à laver avec des matches qui, je l'espère, s'enchaînent".

Avant de conclure: "si tu gagnes, tu continues, si tu ne gagnes pas, tu rentres chez toi. On aime ça, nos joueurs aiment ça. Et on est là où on voulait être".