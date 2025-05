Athlétisme: Akani Simbine, l'année de la médaille pour le sprinteur "roi du sub-10" ?

Souvent bien placé mais jamais médaillé sur 100 mètres en plus d'une décennie au très haut niveau, le sprinteur sud-africain Akani Simbine peut s'appuyer sur son excellent début de saison pour espérer décrocher en septembre son premier podium mondial dans la course reine.

Le 12 avril, depuis Gaborone au Botswana, Akani Simbine a battu dans l'indifférence quasi-générale un record de la légende Usain Bolt. Il est devenu le premier athlète à courir sous les dix secondes aux 100 mètres pendant onze saisons consécutives (2015-2025), en bouclant sa première ligne droite de l'été en 9 sec 90, actuelle meilleure performance mondiale de l'année.

Mais si certains le surnomment depuis le nouveau "roi du Sub-10", d'autres continuent de le qualifier d'athlète "presque", souvent tout près du podium mais quasiment jamais sur la boîte en grands championnats.

Deux fois quatrième (2021, 2023) et une fois cinquième (2016) aux JO, une fois quatrième (2019) et deux fois cinquième (2017, 2022) aux Mondiaux, Akani Simbine rate rarement les finales du 100 mètres mais n'a encore jamais réussi à décrocher le moindre podium dans sa discipline de prédilection.

"Cerise sur le gâteau"

Pour autant, "je ne me vois pas comme un athlète +presque+", balaye en souriant Simbine, lors d'un point presse organisé mardi avec des journalistes, en amont des relais mondiaux samedi et dimanche à Canton (Chine). "Je me vois comme un athlète qui n'a jamais cessé de vouloir performer et de vouloir être le meilleur."

Le Sud-Africain Akani Simbine et le Jamaïcain Kishane Thompson lors du 100 m du meeting Ligue de diamant de Shanghai/Keqiao (Chine) le 3 mai 2025 AFP

"Bien sûr, une médaille serait la cerise sur le gâteau, ajoute le sprinteur le plus expérimenté du circuit. Mais j'ai changé de mentalité par rapport à ça. Je veux être heureux en tant qu'athlète, sans que mes performances sur la piste ne définissent toute ma carrière. Je sais ce que j'ai accompli, je fais partie de l'élite du sprint et je n'ai pas besoin d'une médaille pour me le prouver."

N'empêche, Akani Simbine espère bien mettre fin à la disette et le vice-champion olympique du 4x100 mètres l'affirme, il "veut monter sur le podium" de la course reine lors des Mondiaux d'athlétisme à Tokyo en septembre.

La saison est encore longue mais il peut déjà s'appuyer sur ses excellentes performances du printemps. Médaillé de bronze mondial sur 60 mètres cet hiver, il a couru trois 100 mètres depuis mi-avril, tous sous les dix secondes.

"Faire la saison en salle m'a aidé", se réjouit Simbine, qui reste lucide : "je cours bien en ce moment mais l'idée, c'est d'être le plus rapide en septembre."

Petite satisfaction du début de saison, il a mis à l'amende la semaine dernière des grands noms du circuit lors du meeting de Shanghai, où il s'est imposé devant son grand rival d'Afrique australe, le champion olympique du 200 m botswanais Letsile Tebogo, et le vice-champion olympique jamaïcain du 100 m Kishane Thompson.

"Sprint africain"

"C'est sûr, il y a une rivalité particulière entre Letsile (Tebogo) et moi, c'est amical mais sur la piste, on veut battre l'autre", raconte Akani Simbine, qui vante les qualités du Botswanais de dix ans son cadet. "C'est encore un gamin (21 ans) mais je sais qu'il va faire de belles choses", assure-t-il.

Le Bostwanais Letsile Tebogo et le Sud-Africain Akani Simbine lors du 100m au meeting Ligue de Diamant de Xiamen (Chine) le 26 avril 2025 AFP/Archives

Avec Simbine, Tebogo et "sans oublier (le Kenyan) Ferdinand Omanyala", "c'est toute l'histoire du sprint africain qui se joue et je trouve ça génial", affirme Simbine. "On a toujours été vu comme un continent de coureurs de fond et là, on commence à nous remarquer aussi comme un continent de sprinteurs."

Et tant qu'il continue de battre les jeunes, pas question pour Simbine de se freiner en raison de son âge, lui qui se projette déjà - "bien sûr !" - aux Jeux de Los Angeles en 2028.

"Bon, ce seront peut-être mes derniers JO... On verra... Si le corps le permet, je resterai car j'adore ce sport. J'adore courir, j'adore voyager, j'adore pousser mon corps pour être rapide. Je trouve ça trop fun."