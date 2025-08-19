Athlétisme: Avant les Mondiaux, Lyles enchaîne à Lausanne mais sans Thompson

Le sprinter américain Noah Lyles sur la piste du Stade de France lors des JO de Paris, le 5 août 2024, au lendemain de sa victoire sur le 100m devant le Jamaïcain Kishane Thompson.

Battu samedi à Chorzów en Pologne, le champion olympique américain du 100 mètres Noah Lyles enchaîne mercredi à Lausanne en Suisse où il sera cette fois sans son grand rival jamaïcain Kishane Thompson, forfait en raison d'une "gêne au tibia".

La confrontation entre les deux hommes devait être l'attraction du meeting suisse, cinq jours après les retrouvailles entre le champion olympique et son dauphin. Samedi à Chorzow, Thompson avait pris sa revanche en l'emportant en 9 sec 87 face à Lyles (9.90).

Mais "Kishane Thompson ne courra pas le 100 m" mercredi, ont annoncé lundi les organisateurs du meeting de Lausanne dans un communiqué. A moins d'un mois des Mondiaux, le meilleur performeur mondial de l'année "souffre d'une gêne au tibia depuis le week-end dernier en Silésie".

Sans lui, le 100 m au programme perd donc un peu de sa saveur, même si Lyles compte toujours en profiter pour monter en puissance avant les Mondiaux, lui qui a été ralenti au printemps par des blessures.

Samedi en Pologne, l'Américain champion du monde en titre est enfin passé sous les dix secondes (9.90) cette saison, malgré un départ catastrophique qu'il a réussi à combler grâce à une impressionnante fin de course, sans toutefois rattraper Thompson (9.87) .

"Je prends confiance. Plus je cours, plus je progresse, je pense qu'on va avoir une belle course à Lausanne", a annoncé Lyles.

Sans Thompson, Lyles devra quand même se méfier, entre autres, de son compatriote Courtney Lindsey et du Jamaïcain Oblique Seville.

Wanyonyi et Hodgkinson face au chrono

Autres "belles courses" au programme mercredi, les 800 mètres hommes et femmes peuvent faire trembler le chrono. Côté hommes, le champion olympique Emmanuel Wanyonyi tentera d'abaisser sa meilleure marque mondiale de l'année (1:41.44) pour se rapprocher de son record personnel (1:41.11) établi l'année dernière justement à Lausanne, et pourquoi pas du record du monde de la distance (1:40.91).

Chez les femmes, la championne olympique britannique Keely Hodgkinson peut elle aussi aller encore plus vite après sa rentrée supersonique en Silésie samedi. Après plus d'un an sans compétition en raison de blessures, Hodgkinson a explosé dès sa reprise en Pologne la meilleure performance mondiale de l'année en courant en 1 min 54 sec 74, tout proche de son record personnel.

"Il fallait que je cours vite car je n'ai pas beaucoup de course avant Tokyo, seulement ici (en Pologne) et Lausanne. Il faut que je sois rapide", avait-elle soufflé à l'arrivée.

Sa principale adversaire mercredi sera sa partenaire d'entraînement Georgia Bell, médaillée de bronze sur 1.500 m à Paris et également redoutable sur 800 m.

La course marquera aussi la reprise de Rénelle Lamote. Cinquième du 800 m des Jeux de Paris, la Française a été embêtée au printemps par des pépins physiques et n'a plus couru en compétition depuis septembre 2024.

Côté Français, le récent champion de France du 110 mètres haies Just Kwaou-Mathey fera partie des favoris pour l'emporter à Lausanne. Passé pour la première fois sous les 13 secondes (12.99) à Talence début août, il fera notamment face mercredi à l'Américain Cordell Tinch, meilleur performeur mondial de l'année (12.87).