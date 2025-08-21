Athlétisme: avant sa retraite, Fraser-Pryce toujours "concentrée sur la victoire"

La légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce lors d'une conférence de presse avant le meeting de Bruxelles, épreuve de la ligue de diamant, le 21 août 2025

La légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce a affirmé jeudi être "concentrée" sur ses dernières courses jusqu'aux Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), sans penser "encore" à sa "retraite".

Privée de JO-2024 de Paris par une blessure avant les demi-finales du 100 m, la sprinteuse de 38 ans prendra sa retraite après ses neuvièmes championnats du monde au Japon, où elle s'est qualifiée fin juin avec un chrono en 10 sec 91.

"Je ne pense pas vraiment encore à la retraite. Je suis toujours concentrée sur la compétition et la victoire", a expliqué la quintuple championne du monde de la ligne droite, avant le meeting de Ligue de diamant à Bruxelles.

"Quand j'ai pris la décision, j'étais d'accord avec ça. J'ai eu une grande carrière et elle a été extraordinaire. Et je suis reconnaissante pour les souvenirs, les médailles, les déceptions", s'est-elle souvenue avec un large sourire.

La sprinteuse à la longévité exceptionnelle, avec une première médaille aux Mondiaux d'Osaka en 2007 (argent du relais 4x100 m), compte désormais se consacrer à sa famille.

"J'ai donné à l'athlétisme beaucoup d'années de ma vie. Et il est vraiment temps d'en donner quelques unes à ma famille. Mon fils vient d'avoir huit ans. Il est beaucoup plus conscient, si indépendant et pose tant de questions. Il veut que je sois partout", a confié la double championne olympique du 100 m (2008 et 2012).

Mais, avant cela, Fraser-Pryce compte bien se battre jusqu'au bout pour montrer qu'elle peut encore gagner à 38 ans et ramener une médaille du Japon.

"Chaque fois que je suis sur la piste, c'est pour gagner. Je ne serais pas là si je ne pensais pas pouvoir le faire", a-t-elle prévenu.