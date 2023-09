Athlétisme: à Bruxelles, le record de "Flo-Jo" résiste à Jackson, les 6,23 m à Duplantis

Le vieux record du monde controversé du 200 m signé "Flo-Jo" a continué de résister aux assauts de la fusée jamaïcaine Shericka Jackson, comme les 6,23 m au perchiste phénomène Mondo Duplantis, au meeting de Ligue de diamant de Bruxelles vendredi.

Double championne du monde en titre du 200 m, à chaque fois en menaçant le record du monde de l'icône Florence Griffith-Joyner qui remonte 35 ans en arrière, Jackson ambitionnait ouvertement de s'en emparer dans les conditions idéales du stade du Roi Baudouin, piste flambant neuve et rare "météo jamaïcaine" dans la capitale belge.

La Jamaïcaine de 29 ans n'a pas réalisé l'exploit vendredi soir, mais elle a fermement maintenu la pression qu'elle exerce dessus depuis plus d'un an avec une victoire en 21 sec 48 (vent: +0,2 m/s). Si bien qu'elle détient désormais les deuxième (21.41 en août 2023), troisième (21.45 en juillet 2022) et quatrième (21.48 vendredi) meilleurs chronos de l'histoire sur 200 m, derrière les 21 sec 34 courues par Griffith-Joyner en 1988.

"Je suis très contente de ma course. Je me suis vraiment sentie bien, je suis persuadée que ce record, il arrive, que je m'en rapproche", croit celle qui est aussi double médaillée d'argent mondiale du 100 m (2022 et 2023).

Sous les yeux de Bubka

"Ça a été une bonne saison. J'espère obtenir une victoire de plus et me rapprocher de ce record", se projette-t-elle, à une semaine de sa dernière compétition de l'été, la finale de la Ligue de diamant à Eugene (Oregon, Etats-Unis) les 16 et 17 septembre.

Le perchiste suédois Armand Duplantis impérial à Bruxelles, le 8 septembre 2023 AFP

S'il continue d'enchaîner concours et victoires au-dessus des six mètres, les 6,23 m, un centimètre plus haut que son dernier record du monde établi en février, continuent de se refuser à Duplantis.

Après Stockholm début juillet, la finale mondiale à Budapest fin août et Zurich (Suisse) il y a une semaine, le perchiste phénomène a buté pour la quatrième fois sur la même barre sur le sautoir belge, sous les yeux de son illustre prédécesseur Sergueï Bubka très attentif en tribunes.

"J'avais en moi de quoi sauter le record du monde aujourd'hui et je pensais vraiment que j'allais le réussir, c'est dommage. Mais mes sauts étaient pourris", regrette "Mondo". "Même le dernier à 6,23 m, ce n'est pas passé loin mais ce n'était pas un super saut."

Le Suédois de 23 ans s'est néanmoins imposé avec 6,10 m, record du meeting belge. Une fois de plus, le champion olympique et double champion du monde en titre a été le seul à aller plus haut que six mètres. L'Américain Sam Kendricks et le Philippin EJ Obiena, deuxième et troisième départagés aux essais, ont tous les deux plafonné à 5,92 m. Thibaut Collet, cinquième des récents Mondiaux, s'est classé septième avec 5,82 m.

Première pour Ingebrigtsen

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen s'attaque au record du 2.000 m à Bruxelles, le 8 septembre 2023 AFP

Sur le peu couru 2.000 m, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen s'est lui offert son premier record du monde en plein air. En 4 min 43 sec 13, il a fait mieux, de plus d'une seconde et demie, que le Marocain Hicham El Guerrouj il y a près d'un quart de siècle (4:44.79 en 1999).

"C'est toujours sympa de battre un record. Je savais que j'étais capable de battre celui-ci, les lièvres m'ont beaucoup aidé, et honnêtement, ce record n'a pas été difficile pour moi", estime le champion olympique en titre du 1.500 m.

Le Norvégien de 22 ans détient déjà le record du monde en salle du 1.500 m (3:30.60) depuis février 2022, et le record d'Europe en plein air (3:27.14).

C'est également El Guerrouj qui en détient le record du monde qu'Ingebrigtsen convoite sans doute à terme.

Au lancer du javelot, meilleure performance de l'année et record national avec 67,38 m pour la Japonaise Haruka Kitaguchi, fraîchement sacrée championne du monde.