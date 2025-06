Athlétisme: Chebet sans rivale sur 5.000 m à Rome, Habz prend confiance

La Kényane Beatrice Chebet a fait vaciller le record du monde du 5.000 m vendredi à Rome où Azeddine Habz s'est imposé sur 1.500 m et peut viser le record de France, vieux de plus de vingt ans.

Chebet a failli trébucher au moment de monter sur le podium pour recevoir sa médaille, mais c'est bien son seul faux-pas de la soirée.

La Kényane a signé à 25 ans le deuxième meilleur chrono de l'histoire sur 5.000 m en 14 min 03 sec 69/100e, à un peu plus de trois secondes du record du monde (14:00.21) de l'Ethiopienne Gudaf Tsegay.

"J'étais partie pour courir en 14:15, mais je me suis bien sentie et j'ai décidé de voir jusqu'où je pouvais aller", a souligné la double championne olympique 2024 (5.000 et 10.000 m).

"Je sais que je peux passer sous le 14 minutes", a insisté la détentrice du record du monde du 10.000 m qui a réléhué Tsegay, 3e, à plus de vingt secondes.

Autre moment fort de cette cinquième manche de la Ligue de diamant, le concours de saut en hauteur n'a pas réussi à réveiller un Stade olympique bien peu rempli.

MPM pour Bromell

Il n'y a pas eu de miracle pour Gianmarco Tamberi, champion olympique 2021 et champion du monde 2023, qui, après sa déception des JO-2024 de Paris, a songé à prendre sa retraite.

Pour son retour en compétition après neuf mois de doutes, d'introspection et de soins pour soigner un genou douloureux, "Gimbo", 33 ans et bientôt père, a terminé à la 10e place (2,16 m).

Le champion olympique 2024, le Néo-Zélandais Hamish Kerr, n'a pas fait beaucoup mieux (2,20 m, 6e), loin derrière le Sud-Coréen Sanghyeok Woo, vainqueur avec ses 2,32 m.

Les Américains Courtney Lindsey, Fred Kerley et Trayvon Bromell lors du 100 m du meeting de Rome, comptant pour la Ligue de diamant, le 6 juin 2025 AFP

L'Américain Trayvon Bromell a établi la meilleure performance mondiale de l'année (MPM) sur 100 m avec son chrono de 9 sec 84/100 (vent: +1,1 m/s).

Bromell a délogé de la première place du bilan annuel son compatriote Kenneth Bednarek qui avait bouclé sa ligne droite en 9.86 le 1er juin à Philadelphie (Etats-Unis).

Révélation de la saison sur 110 m haies, l'Américain Cordell Tinch, devenu début mai le quatrième meilleur performeur de tous les temps en 12 sec 87/100e, a concédé sa première défaite face au Suisse Jason Joseph (13.14).

Habz tout près d'Ingebritsen

Le Français Azeddine Habz avait lui raté sa rentrée estivale, en terminant 4e à Rabat (Maroc) fin mai. Il a remis les pendules à l'heure avec son chrono de 3 min 29 sec 72/100e, à 46/100e de son record personnel et à 9/100e de la MPM du phénomène norvégien Jakob Ingebritsen (3:29.63).

Le Français Azeddine Habz après sa victoire dans le 1.500 m du meeting de Rome le 6 juin 2025 au Stade olympique de Rome AFP

"Je suis très content de cette victoire (...) C'est le deuxième meilleur chrono de ma carrière, je ne peux qu'être content. L'objectif, c'est maintenant de battre le record de France à Paris" le 20 juin, a insisté le vice-champion d'Europe 2025 en salle, en référence au record de France (3:28.98) établi par Mehdi Baala en septembre 2003.

Trois mois après son titre mondial en salle, la perchiste Marie-Julie Bonnin n'arrive pas à décoller en plein air: après ses 4,35 m pour sa rentrée estivale fin mai à Rabat, elle s'est contentée de 4,50 m. La Bordelaise de 23 ans, en bronze à l'Euro-2025 en salle, a terminé à la 4e place d'un concours remporté par l'Américaine Sandi Morris (4,80 m).

Déception aussi, en triple saut, pour Ilionis Guillaume qui n'a pas trouvé ses marques (8e, 13,59 m) sur le sautoir où elle avait pourtant décroché il y a un an la médaille de bronze des Championnats d'Europe.

Pour sa rentrée estivale, Louise Maraval, vice-championne d'Europe 2024 sur cette même piste, a bouclé son 400 m haies en 54 sec 86/100e. La championne d'Europe 2025 en salle du 1500 m Agathe Guillemot a terminé à la 7e place en 4:01.49.