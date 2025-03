Athlétisme: Duplantis champion du monde en salle à la perche avec 6,15 m

La star suédoise du saut à la perche Armand Duplantis a décroché samedi son troisième titre mondial consécutif en salle en franchissant 6,15 m dès son premier essai, sans tenter ensuite de battre son propre record du monde (6,27 m).

Dans un concours plein de rebondissements, Duplantis s'est imposé mais a été plus bousculé que d'habitude par ses adversaires, notamment par le Grec Emmanouil Karalis qui a effacé 6,05 m dès son premier essai. L'Américain Sam Kendricks complète le podium avec 5,90 m.

Mondo Duplantis et Emmanouil "Manolo" Karalis se sont livrés une belle bataille, le Grec donnant du fil à retordre au Suédois peu habitué à devoir sauter plus de 6,05 m pour s'assurer la victoire.

Les deux perchistes ont tous les deux effectué un concours parfait jusqu'à cette barre et se partageaient alors provisoirement la médaille d'or.

Duplantis a ensuite échoué une première fois à 6,10 m avant de franchir de justesse la barre à son deuxième essai. Il a ensuite effacé facilement 6,15 m.

Quant à Karalis, il a buté à deux reprises à 6,10 m avant de tenter, en vain, de reprendre la main avec un ultime essai à 6,15 m.

En franchissant dans la même soirée 6 mètres, puis 6,05 m, 6,10 m et 6,15 m, Mondo Duplantis, visiblement fatigué, a décidé d'arrêter son concours une fois l'or assuré, sans tenter de battre à nouveau son record du monde (6,27 m).

Il entre toutefois encore un peu plus dans l'histoire de son sport en dépassant le cap des 100 barres à plus de six mètres franchies en compétition (102 après ce concours).

Grant Holloway (à gauche) et Wilhem Belocian en finale du 60 m haies aux Mondiaux en salle de Nankin (Chine) le 22 mars 2025. En tête du début à la fin, l'Américain a coupé la ligne en 7 sec 42, devant le Français (7.54) qui a apporté une deuxième médaille des Mondiaux à la délégation des Bleus AFP/Archives

Dans les autres finales du soir, l'Américain Grant Holloway a réussi une performance similaire sur 60 m haies, dont il est devenu champion du monde en salles pour la troisième fois consécutive.

En tête du début à la fin, il a coupé la ligne en 7 sec 42, devançant le Français Wilhem Belocian (7.54) et le Chinois Junxi Liu (7.55). Belocian apporte sa deuxième médaille des Mondiaux à l'équipe de France, après l'or de Marie-Julie Bonnin à la perche lors de la session matinale.

Les Français engagés dans la soirée sur le concours masculin du saut à la perche ont connu eux une terrible désillusion: Thibaut Collet s'est arrêté à 5,50 m tandis que Baptiste Thiery n'a pas réussi à effacer la moindre barre.