Athlétisme: Duplantis conserve l'or olympique et porte son record du monde à 6,25 m à la perche

Le phénomène suédois du saut à la perche Armand Duplantis a tenu son rang d'ultrafavori en conservant l'or olympique, une performance déjà rarissime, et en portant son record du monde à 6,25 m aux Jeux de Paris lundi soir au Stade de France.

Avant lui, seuls l'Américain Bob Richards, en 1952 et 1956, et la Russe Yelena Isinbayeva, en 2004 et 2008, ont obtenu deux titres olympiques au saut à la perche. Même Sergueï Bubka n'a été sacré qu'une seule fois champion olympique, en 1988.

Assuré d'un deuxième sacre olympique depuis qu'il était le seul des finalistes à avoir franchi 6 m, Duplantis s'est ensuite envolé au-dessus de 6,10 m au premier essai - nouveau record olympique -, puis de 6,25 m à son troisième et dernier, porté par les "Mondo", "Mondo", "Mondo" du public du Stade de France.

Il s'agit de la neuvième fois que "Mondo" (24 ans) améliore le record du monde depuis qu'il s'en est emparé aux dépens du Français Renaud Lavillenie en 2020.

A 24 ans, Duplantis est désormais double champion olympique (2021 et 2024), du monde (2022 et 2023) et triple champion d'Europe en titre (2018, 2022 et 2024).

L'accompagnent sur le podium olympique l'Américain Sam Kendricks, deuxième avec 5,95 m, et le Grec Emmanouil Karalis, troisième avec 5,90 m.

Avant de s'attaquer aux records olympique et du monde, "Mondo" a offert au public du Stade de France un concours parfait: en quatre sauts, à 5,70 m, 5,85 m, 5,95 m et 6 m, il s'est assuré de recevoir une deuxième médaille d'or olympique autour du cou.

Duplantis est invaincu depuis plus d'un an. Sa dernière défaite remonte à juillet 2023, à Monaco.

Le perchiste phénomène avait idéalement lancé sa saison estivale par un précédent record du monde dès son premier concours, au meeting de Ligue de diamant de Xiamen (Chine).