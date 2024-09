Athlétisme: Duplantis et Mahuchikh finissent invaincus l'été olympique

Le roi suédois du saut à la perche Armand Duplantis et la reine ukrainienne du saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh, tous les deux champions olympiques et détenteurs du record du monde de leur spécialité, ont terminé la saison olympique invaincus après une ultime victoire vendredi soir à Bruxelles.

Plus populaire que jamais depuis qu'il a battu son propre record du monde lors de son dernier essai aux Jeux olympiques de Paris (6,25 m, record depuis porté à 6,26 m), "Mondo" Duplantis a conclu son été doré en franchissant 6,11 m en Belgique.

Dans la fraîcheur bruxelloise, le Suédois ne s'est toutefois pas attaqué à son record du monde. "J'avais des mauvaises sensations dans les jambes, j'étais très fatigué", a expliqué le perchiste, qui a sauté la semaine dernière à Zurich après avoir couru un 100 m d'exhibition contre Karsten Warholm, défi que les deux amis s'étaient lancé mais qui lui "a coûté plus d'énergie qu'(il) ne l'avait imaginé".

"Avec 6,11 m, je repars avec un bon résultat, ce n'était pas une soirée pour le record du monde", a-t-il ajouté.

Le perchiste suédois Armand Duplantis lors du meeting de Ligue de diamant de Bruxelles, le 13 septembre 2024 AFP

Au terme d'une saison exceptionnelle, entre un troisième or européen, un deuxième or olympique et trois nouveaux records du monde, Duplantis collectionne à Bruxelles sa quinzième victoire en autant de concours disputés en 2024, en salle et en plein air. Il est même invaincu depuis juillet 2023 (4e à Monaco, avec 5,72 m) et a étiré sa série de succès consécutifs à vingt (hors qualifications).

Peut-être plus fort encore, dix fois en onze concours au fil de la saison estivale, il s'est hissé au moins à six mètres. Il n'y a qu'à Zurich (Suisse) il y a une semaine qu'il n'avait pu faire mieux que 5,82 m dans des conditions météo défavorables.

Championne olympique comme lui, la détentrice du record du monde du saut en hauteur (2,10 m) Yaroslava Mahuchikh termine également sa saison sans défaite.

En Belgique, la jeune Ukrainienne, qui a déjà tout gagné à 22 ans seulement, a effacé 1,97 m dès son premier essai avant d'échouer à trois reprises à 2,01 m. Elle a devancé sa grande rivale australienne Nicola Olyslagers (1,97 m au deuxième essai) et sa compatriote ukrainienne Iryna Gerashchenko (1.92)

Richardson larguée

Sur 100 m, la championne olympique du 100 m Julien Alfred s'est imposée en 10 sec 88, très loin devant la flamboyante Américaine Sha'Carri Richardson qui a pris la 8e place en 11 sec 23, son pire chrono depuis deux ans.

La sprinteuse de Sainte-Lucie, qui a décroché avec l'or du 100 m et l'argent du 200 m les premières médailles olympiques de l'histoire de sa petite île caribéenne, conclut donc sa saison avec une nouvelle victoire de prestige sur la ligne droite.

"Ca fait du bien de finir la saison sur une bonne note et avec la victoire", a raconté Alfred. "Après Zurich (battue par Richardson la semaine dernière), je voulais prouver que (la victoire olympique à Paris) n'était pas qu'un coup d'éclat."

Mais le duel attendu avec Sha'Carri Richardson, 2e aux JO à Paris et la plus rapide cet été sur la distance (10.71), n'a pas eu lieu. Si l'Américaine avait battu Alfred la semaine dernière à Zurich, elle a fini cette fois très loin, incapable de refaire son retard après un mauvais départ.

La soirée a également été marquée par le 400 m de Sydney McLaughlin-Levrone, la recordwoman du monde et championne olympique du 400 m haies, qui a été plus rapide que les meilleures du monde sur la distance en s'imposant facilement dans la course "invitées" (49.11).

Les finales de la Ligue de Diamant se poursuivent samedi soir à Bruxelles, clap de fin de la saison.