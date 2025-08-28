Athlétisme: Gressier et Bourgoin passent des gros caps à Zurich

Le
28 Aoû. 2025 à 20h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Jimmy Gressier victorieux lors du 3000 m de la réunion de Zurich, épreuve finale de la ligue de Diamant, le 28 août 2025

AFP
Fabrice COFFRINI
Partenaires d'entraînement, Jimmy Gressier et Anaïs Bourgoin ont brillé jeudi soir à Zurich, le premier en remportant la finale de la Ligue de Diamant sur 3.000 m et la seconde en signant un premier podium sur le circuit avec un record à la clé sur 800 m.

Pas vu en compétition depuis sa deuxième place sur 5.000 m aux championnats de France, Jimmy Gressier a décroché jeudi soir à Zurich sa première victoire en Ligue de Diamant, lors des finales, en coupant la ligne du 3.000 m en 7 min 36 sec 78.

A quinze jours des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), l'athlète de Boulogne-sur-mer a devancé des gros noms du circuit: l'Américain Grant Fisher (7:36.81), double médaillé olympique à Paris, et le Suédois Andreas Almgren (7:36.82).

Bien placé dans l'emballage final, Gressier a réussi à passer devant dans les dernières dizaines de mètres.

"C'était un mini-rêve dans ma tête, quand je voyais Jakob (Ingebrigtsen) gagner ces finales de Diamond League, je me disais que j'aimerais tant avoir ce trophée une seule fois dans mes mains, et là aujourd'hui je l'ai, il est à moi", s'est réjoui Gressier.

"Aujourd'hui, je me prouve des belles choses et je vais partir à Tokyo en toute confiance. Ca peut me laisser espérer mieux, parce qu'aujourd'hui, je bats quand même des mecs qui ont fait des médailles dans les championnats internationaux, et même aux Jeux olympiques", a souligné le Boulonnais de 28 ans, sélectionné sur 5.000 m et 10.000 m au Japon.

Quelques minutes plus tard, sa partenaire d'entraînement Anaïs Bourgoin a enchaîné en prenant la troisième place du 800 m, son premier podium en Lique de Diamant, remportée par la Suissesse Audrey Werro (1:55.91, record national).

En coupant la ligne en 1 min 56 sec 97, Bourgoin améliore de près d'une seconde son meilleur temps: en finissant en 1 min 56 sec 97, elle devient la deuxième Française sous les 1 min 57, tout près du record de France de Patricia Djaté-Taillard (1:56.53 en 1995).

"Faire mon premier podium en Diamond League et voir 1 min 56, c'est un rêve qui se réalise et je me rends compte que je me rapproche de plus en plus du record de France. Forcément, ça marque, c'est un truc de malade", a exulté Bourgoin.

"J'ai passé un mois à m'entraîner en altitude avec Jimmy (Gressier) et le voir gagner juste avant, je me suis dit que s'il avait gagné, moi aussi je pouvais faire quelque chose de grand", a-t-elle ajouté.

