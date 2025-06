Athlétisme: Julien Alfred de retour sur 100 m, Duplantis vise haut à Oslo

La championne olympique du 100 mètres Julien Alfred effectue sa rentrée sur la ligne droite jeudi soir à Oslo (Norvège), où le roi du saut à la perche Armand Duplantis tentera d'aller toujours plus haut.

Devenue l'été dernier la première athlète de son pays à décrocher une médaille olympique (et même deux avec l'argent du 200 m), Julien Alfred court à Oslo son premier 100 mètres depuis septembre.

L'or olympique "a changé ma vie dans le bon sens du terme", a-t-elle affirmé en conférence de presse mercredi. "Je suis devenue une ambassadrice de mon pays, on me reconnaît plus dans la rue... mais je suis celle à battre désormais", a-t-elle souri.

Pour sa rentrée mi-avril, elle s'était alignée sur un 200 mètres en Floride qu'elle avait remporté avec la manière, en 21 sec 88, toujours la meilleure performance mondiale de l'année.

Jeudi soir sur 100 mètres, "je veux être à mon meilleur niveau", a-t-elle prévenu.

Autre star attendue, le perchiste suédois Armand Duplantis espère s'approcher d'un nouvel exploit cette semaine, à Oslo jeudi ou à Stockholm dimanche, devant son public.

"Cette fois, il fait beau, donc on a zéro excuse pour ne pas sauter et assurer un beau spectacle", a estimé le recordman du monde (6,27 m), qui avait dû gérer une météo capricieuse la dernière fois qu'il a sauté à Oslo, en 2022.

Cette saison, Duplantis a remporté les deux premières Ligues de diamant de la saison en Chine, avec 5,92 m à Xiamen puis 6,11 m à Shanghai.

Plateau de rêve sur 5.000 m

Si le Suédois a montré qu'il pouvait battre son record du monde à chacune de ses sorties, une autre marque de référence pourrait tomber jeudi sur le 5.000 m.

L'Ethiopien Hagos Gebrhiwet lors du 300 m du Grand Slam Track à Kingston (Jamaïque) le 6 avril 2025 AFP/Archives

Les Ethiopiens Hagos Gebrhiwet, Yomif Kejelcha, Berihu Aregawi, respectivement 2e, 4e et 7e meilleurs performeurs de l'histoire sur la distance, ne cachent pas leur ambition d'aller titiller le record du monde de l'Ougandais Joshua Cheptegei (12:35.36 en 2020).

L'année dernière dans le stade Bislett, le chrono de référence avait déjà failli tomber : au terme d'une course supersonique, en présence de Cheptegei, Gebrhiwet s'était emparé de la deuxième meilleure performance de l'histoire en 12 min 36 sec 73.

Grand absent, le champion olympique Jakob Ingebrigtsen devait initialement effectuer sa rentrée à Oslo mais, touché au tendon d'Achille au printemps, il a retardé sa reprise.

"Ce n'était pas si grave", a rassuré mercredi auprès de l'AFP le Norvégien, qui s'entraîne de nouveau quasi-normalement. "Mais il n'y avait aucune raison de prendre le moindre risque en mai alors que les Mondiaux n'ont lieu qu'en septembre."

. Warholm, Dos Santos, Benjamin sur 300 m haies

Le Norvégien Karsten Warholm lors du 300 m haies au meeting de Xiamen (Chine) en Ligue de diamant le 26 avril 2025 AFP/Archives

Karsten Warholm, Alison Dos Santos et Rai Benjamin au départ... Les trois meilleurs athlètes du monde sur 400 mètres haies se retrouvent à Oslo pour en découdre cette fois-ci sur 300 mètres haies - nouveau format introduit cette saison en Ligue de diamant - avant un 400 mètres haies dimanche à Stockholm.

Très en forme depuis le début de l'été, le Norvégien Warholm a établi la meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance début mai, et sera sans aucun doute le chouchou des spectateurs norvégiens.

Côté Français, le meeting d'Oslo fait office de rentrée pour le champion d'Europe du 800 mètres Gabriel Tual, qui pourra bénéficier d'un plateau relevé pour aller chercher un joli chrono.

Le Bordelais, 6e des Jeux de Paris, était entré dans une dimension nouvelle l'été dernier quand il a explosé le record de France de la discipline (1:41.61) lors du meeting de Paris.