Athlétisme: la hurdleuse française Cyréna Samba-Mayela forfait pour les Mondiaux à Tokyo

Le
25 Aoû. 2025 à 09h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La hurdleuse française Cyréna Samba-Mayela, sur 100 m haies lors des Championnats d'Ecosse, le 24 août 2025 à Grangemouth

AFP/Archives
Andy Buchanan
Gênée par les blessures cette saison et trop juste physiquement, la vice-championne olympique du 100 m haies Cyréna Samba-Mayela ne disputera pas les Mondiaux d'athlétisme à Tokyo (13-21 septembre), a annoncé lundi la hurdleuse française sur Instagram.

"J'aurai essayé. J'ai passé une grosse partie de cette année handicapée par deux blessures qui se sont suivies. J'ai repoussé mes limites (...) mais malgré tous mes efforts, ce n'était pas suffisant pour préparer les Championnats du monde dans les meilleures conditions", écrit Cyréna Samba-Mayela.

Unique médaillée de l'athlétisme français aux Jeux de Paris, Cyréna Samba-Mayela n'avait plus couru en compétition depuis septembre 2024 avant sa rentrée dimanche aux discrets Championnats d'Ecosse à Grangemouth.

Sélectionnée sous réserve, elle ne devait pas nécessairement courir sous les minima fixés par la Fédération française d'athlétisme (12.60) mais avait jusqu'à dimanche pour montrer sa "capacité à performer au plus haut niveau".

Face à des concurrentes de niveau régional, elle a certes remporté sa série avec une avance déconcertante mais le chrono à l'arrivée, 13 sec 30, est son pire résultat depuis mai 2022, le tout malgré des conditions météo idéales et un vent de dos (+ 2,7 m/s).

En finale, "CSM" n'a pas réussi à courir avec beaucoup de cadence et a terminé quatrième de la course en 13 sec 37 (vent: -0,1 m/s).

"Trop peu de temps, trop peu de repères. Il y a beaucoup de frustration (...) J'ai déjà le regard porté plus loin et il est temps de construire la suite avec patience et intelligence. A l'année prochaine", conclut Samba-Mayela sur ses réseaux sociaux.

FRANCE

