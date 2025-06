Athlétisme: la Kényane Faith Kipyegon s'attaque à la barrière des quatre minutes au mile

La triple championne olympique kényane du 1.500 mètres Faith Kipyegon s'attaque jeudi à un immense défi: devenir la première femme à briser la barrière mythique des quatre minutes au mile (environ 1.609 m), dans une course non officielle organisée par son sponsor.

Déjà recordwoman du monde de cette distance non olympique, Faith Kipyegon va toutefois devoir exploser sa propre marque de référence (4:07.64), en gagnant quasiment deux secondes par 400 mètres.

Aucune femme n'a jamais tenté un tel exploit, réalisé pour la première fois en 1954 par le Britannique Roger Bannister (3:59.4) et resté dans les mémoires comme une des plus grandes performances du sport.

"Je me sens forte. Ca ne va pas être facile mais je vais faire de mon mieux", a expliqué le 18 juin la championne kényane de 31 ans, qui dit vouloir écrire son "héritage" et "inspirer" les jeunes générations de femmes athlètes.

Si Kipyegon a le même rêve que Bannister il y a 71 ans, les conditions de course seront bien différentes jeudi. A une époque où l'athlétisme professionnel n'existait pas, Bannister alors étudiant en médecine avait couru un meeting régional après une matinée de travail à l'hôpital, sur une piste cendrée et avec de lourdes chaussures à pointes au pied.

Kipyegon bénéficiera elle de tout le soutien technologique de Nike, son sponsor de longue date qui a fait du projet "Breaking 4" une véritable opération de communication, six ans après le "Breaking 2" du marathonien Eliud Kipchoge, premier homme sous les deux heures au marathon (1h 59 min 40, performance non homologuée).

Lors d'une conférence de presse en ligne - où les journalistes ne pouvaient pas poser directement de questions, filtrées par une modératrice très attentive à l'image de la marque à la virgule - Faith Kipyegon est restée vague concernant les modalités de sa tentative.

Tout juste sait-on que Nike lui a fabriqué une combinaison sur mesure, qu'elle portera une nouvelle paire de pointes et qu'Eliud Kipchoge l'attendra à l'arrivée.

Mais va-t-elle utiliser d'autres innovations ? Sera-t-elle aidée par de nombreux lièvres pour la protéger du vent, comme ça avait été le cas pour Kipchoge en 2019 ? Et surtout, comment compte-t-elle retrancher quasiment huit secondes à son record, en quatre tours de stade seulement ?

"Tout le monde me demande comment je compte faire pour effacer ces secondes... Moi aussi je me pose la question", a-t-elle botté en touche.

"Complètement fou"

Pour beaucoup d'observateurs, la marche semble trop haute.

"Spoiler alert. Elle ne va pas briser la barrière des quatre minutes. Et elle n'en sera même pas proche", estime Robert Johnson, co-fondateur du site spécialisé Letsrun.com.

Il s'appuie notamment sur la course de rentrée de Kipyegon, qui a couru un 1.000 mètres fin avril en Chine en 2 min 29 sec 21.

"Elle a été fantastique en battant presque le record du monde de la discipline dès sa rentrée", assure Johnson. "Mais si on convertit sa performance sur 1.609 mètres, la distance du mile, on obtient 4 min 00 sec 08. Donc elle devrait courir encore plus vite, avec 609 mètres de plus !"

La Kényane Faith Kipyegon lors de sa victoire sur le 1.500 m en Ligue des diamants à Bruxelles, le 14 septembre 2024. AFP/Archives

Si le jeu des conversions n'est pas du côté de la championne, les athlètes spécialistes de la distance s'enthousiasment.

"Je suis vraiment intrigué de voir si c'est possible", a affirmé à l'AFP Jakob Ingebrigtsen, qui a battu cet hiver le record du monde du mile en salle (3 min 45 sec 14). "Ca paraît complètement fou."

"Je ne sais pas si elle va y arriver mais la prise de risque est folle, c'est vraiment fort parce qu'elle n'a rien à prouver à personne", estime aussi Agathe Guillemot, recordwoman de France de la discipline (4:25.99 en salle).

"Elle écrase le 1.500 mètres depuis quelques années mais elle décide quand même de se mettre dans un inconfort total", ajoute-t-elle. "Je trouve ça bien de montrer qu'on peut avoir des ambitions énormes et que ce n'est pas grave de rater. Je ne dis pas qu'elle va rater, mais il y a plus de chances qu'elle ne réussisse pas que de chances qu'elle réussisse, et pourtant elle prend le risque. J'aime bien ça."

La tentative est prévue au Stade Charléty à Paris aux alentours de 20H00.