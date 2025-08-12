Athlétisme: le perchiste Armand Duplantis porte son record du monde à 6,29 m

Le
12 Aoû. 2025 à 16h55 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Armand Duplantis à Budapest le 12 août 2025

Armand Duplantis à Budapest le 12 août 2025

AFP
Attila KISBENEDEK
2 minutes de lecture

Le Suédois Armand Duplantis, double champion olympique du saut à la perche, a une nouvelle fois amélioré son record du monde d'un centimètre, le portant à 6,29 mètres, mardi en début de soirée à Budapest.

À 25 ans, "Mondo" Duplantis a battu pour la 13e fois le record du monde, la troisième en 2025 après Clermont-Ferrand (6,27 m) en février et Stockholm (6,28 m) chez lui le 15 juin. Mardi, il a franchi la barre à 6,29 m à son deuxième essai.

Depuis sa performance à Stockholm, il avait enchaîné trois succès à six mètres et plus (6,13 m à Ostrava en République tchèque, 6,00 m à Eugene en Oregon et 6,05 m à Monaco). Duplantis a signé un 33e concours victorieux, depuis sa quatrième place à Monaco le 21 juillet 2023.

Mardi, il a assuré la victoire en franchissant une barre de 6,11 mètres à son premier essai. Il a devancé le Grec Emmanouil Karalis (6,02) et l'Australien Kurtis Marschall (5,83 m).

À sa deuxième tentative à 6,29 m, Duplantis a touché la barre avec une jambe et le ventre, mais elle est restée sur les taquets et le saut a été validé.

Duplantis s'avance évidemment comme favori pour un troisième titre mondial consécutif en extérieur, dans un mois à Tokyo (13-21 septembre).

Sport
HONGRIE

