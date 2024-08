Athlétisme: les Etats-Unis champions olympiques des deux relais 4x400 m

Les Etats-Unis ont été doublement sacrés champions olympique sur les relais 4x400 m, hommes et femmes, samedi soir pour l'ultime soirée d'athlétisme au Stade de France.

Les relais français, qualifiés dans les deux finales, ont eu des fortunes diverses entre la 9e et dernière place des hommes après une chute à 200 m de l'arrivée et la 5e place des Françaises, qui ont battu le record de France.

Les relayeurs américains, avec Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon et le champion olympique du 400 m haies Rai Benjamin, ont coupé la ligne en 2 min 54 sec 43 et ont devancé de justesse le Botswana (2:54.53) de Letsile Tebogo, champion olympique du 200 m, et le Royaume-Uni (2:55.83) de Matthew Hudson-Smith, en argent sur 400 m.

Les Français (Muhammad Abdallah Kounta, Gilles Biron, Téo Andant, Fabrisio Saidy), qui visaient la médaille olympique, ont pris la 9e place de la finale après une chute du dernier relayeur à 200 m de l'arrivée.

L'Américaine Sydney Mclaughlin-Levrone (à droite) lors de la finale olympique du relais 4x400m, au Stade de France, le 10 août 2024 AFP

Quelques minutes plus tard, les Américaines ont aligné un relais de rêve, avec Shamier Little, la championne olympique du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone, celle du 200 m Gabby Thomas et Alexis Holmes.

Elles ont logiquement remporté la course avec une large avance, en 3 min 15 sec 27, à un dixième du record du monde. Plus de quatre secondes derrière, les Néerlandaises emmenées par Femke Bol ont pris la médaille d'argent (3:19.50) devant les Britanniques (3:19.72) en bronze.

Il s'agit de la troisième médaille d'or aux Jeux de Paris pour Gabby Thomas, après celle sur 200 m et du relais 4x100 m.

Les Françaises (Sounkamba Sylla, Shana Grebo, Amandine Brossier et Louise Maraval) ont pris la 5e place en 3 min 21 sec 41, améliorant le record de France.

Le relais 4x400 m féminin était la dernière épreuve d'athlétisme disputée au Stade de France, avant le marathon féminin dimanche matin, entre Versailles et Paris, qui clôturera l'athlétisme aux JO de Paris.