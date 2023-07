Athlétisme: les temps forts attendus du meeting de Monaco

Sydney McLaughlin-Levrone sur 400 m, Karsten Warholm sur 400 m haies ou le retour de Faith Kipyegon sont les temps forts attendus du meeting de Ligue de diamant de Monaco vendredi.

McLaughlin-Levrone a choisi le 400 m

Star du 400 m haies (championne olympique, championne du monde et recordwoman du monde), l'Américaine de 23 ans a choisi cette année de se concentrer sur le 400 m, distance sur laquelle elle s'alignera à Monaco puis aux Championnats du monde de Budapest (19-27 août).

McLaughlin-Levrone avait débuté début juin à Paris (49.71) où sa fin de course avait été très pénible: "les 100 mètres les plus longs de ma vie, j'avais l'impression de courir à l'envers", a-t-elle expliqué en conférence de presse jeudi. "J'ai souffert mais ça a été une belle leçon, la clef sera la patience."

Depuis, elle a abaissé le chrono à New York (49.51) et surtout aux sélections américaines début juillet (48.74 en finale), devenant la dixième performeuse de tous les temps, plus rapide par exemple que la légende US Allyson Felix.

"On veut explorer mes possibilités dans cette discipline. J'ai déjà fait de gros progrès dans la gestion de course. Plus je ferai de courses, meilleure je serai. Mais il me reste beaucoup à apprendre."

La protégée de l'entraîneur américain Bob Kersee n'a pas voulu tenter le doublé avec les haies aux Mondiaux, un exploit "possible en soi mais pas avec ce calendrier de courses".

Karsten Warholm retrouve Alison Dos Santos

Le Norvégien Karsten Warholm célèbre sa victoire dans l'épreuve du 400 mètres haies au stade Bislett lors de la compétition de la Ligue de diamant d'Oslo, à Oslo, en Norvège, le 15 juin 2023. NTB/AFP

Le champion olympique et recordman du monde norvégien Karsten Warholm retrouve l'un de ses deux grands rivaux, le champion du monde brésilien Alison Dos Santos, alors que le troisième gros poisson du 400 m haies, l'Américain Rai Benjamin, a déclaré forfait pour Monaco.

Blessé à un genou cet hiver, Dos Santos dispute son premier 400 m haies de la saison, "heureux d'avoir pu revenir, je ne voulais pas zapper cette saison malgré l'ambition d'être en forme aux Jeux olympiques en 2024. J'ai travaillé dur pour revenir en bonne forme."

Déjà très en forme (46.52 à Oslo en juin, 4e chrono de l'histoire), Warholm pense que son record du monde (45.94 à Tokyo en 2021) peut trembler cet été. "C'est une nouvelle ère, il faut en être heureux et l'apprécier. J'espère qu'on peut faire encore mieux, les chronos de cette saison montrent qu'on est sur la bonne voie."

Faith Kipyegon pour un 3e record

Faith Kipyegon du Kenya lors la finale du 5000m féminin pendant des essais nationaux pour les Championnats du monde d'athlétisme au Nyayo National Stadium à Nairobi le 7 juillet 2023. AFP

Après le 1.500 m à Florence (3:49.11) et le 5.000 m à Paris (14:05.20) début juin, la Kényane Faith Kipyegon (29 ans) s'attaque vendredi au record du monde du mile (1.609 m), distance historique mais moins cotée car non courue en championnat.

Le chrono de référence appartient à sa rivale néerlandaise Sifan Hassan (4:12.33 en 2019 à Monaco), absente cette semaine.

Si elle retrouve le rythme de son record du 1.500 m et qu'elle tient une centaine de mètre de plus, la double championne olympique est capable de démolir le record de plusieurs secondes et de marquer un peu plus les esprits avant les Mondiaux de Budapest, où elle devrait s'aligner sur 1.500 et 5.000 m.