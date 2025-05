Athlétisme: Ligue de diamant à Shanghai et Grand Slam Track à Miami, duels à distance

La Ligue de Diamant à Shanghai/Keqiao, le Grand Slam Track à Miami et des stars de l'athlétisme dispersées: avec deux grands meetings organisés par des circuits concurrents d'un bout à l'autre du monde, les duels à distance seront nombreux ce week-end sur la piste.

En Floride, d'un côté, le Grand Slam entend continuer à dépoussiérer l'athlétisme avec son format inédit de compétition -uniquement des courses- et ses grosses primes. A Keqiao, où est délocalisé cette année le meeting de Shanghai, la traditionnelle Ligue de diamant propose samedi son deuxième meeting de la saison, et compte notamment sur les stars des concours pour faire valoir ses atouts.

Sur la piste, les deux compétitions parallèles vont être l'occasion de nombreuses confrontations à distance. Sur 400 m par exemple, le champion olympique américain Quincy Hall -qui a renoncé à participer au Grand Slam- sera le favori du tour de piste à Keqiao, lui qui n'a pas couru depuis sa médaille d'or olympique en août.

Ses dauphins à Paris, le Britannique Matthew Hudson-Smith et le Zambien Muzala Samukonga, seront eux à Miami, où ils courent un 200 m vendredi et un 400 m samedi.

Un duel similaire a lieu sur le 400 m haies masculin, avec le recordman du monde Karsten Warholm aligné en Ligue de diamant pour son premier "4H" de la saison tandis que son grand rival brésilien Alison Dos Santos, est engagé sur le Grand Slam Track.

Rentrée pour Kishane Thompson

Le Brésilien Alison Dos Santos remporte le 400 m du meeting de Kingston, dans le cadre du Grand Slam Track, le 6 avril 2025 AFP/Archives

Conséquence du Grand Slam Track et de ses nombreux athlètes sous contrat, certaines courses à Keqiao sont particulièrement dépeuplées: sur 200 m, une seule finaliste des JO (l'Irlandaise Jessika Gbai, 8e à Paris) est en Chine alors que la championne olympique américaine Gabby Thomas est à Miami avec d'autres cadors.

Même chose du côté du 5.000 m masculin, avec un plateau peu relevé en Chine alors que les médaillés olympiques kényan Ronald Kwemoi et américain Grant Fisher sont engagés en Floride.

Sur 110 m haies, le champion olympique Grant Holloway est forfait à Shanghai. Quant au 100 m haies, la recordwoman du monde Tobi Amusan est bien en Chine, mais les trois médaillées olympiques (Masai Russell, Cyréna Samba-Mayela, Jasmine Camacho-Quinn) sont à Miami.

La Française Cyrena Samba-Mayela lors de sa médaille d'argent au 100 m haies des JO de Paris, le 10 août 2024 à Saint-Denis AFP/Archives

Malgré tout, le meeting chinois propose un joli plateau sur 100 m, avec le champion olympique du 200 m Letsile Tebogo et le vice champion-olympique du 100 m Kishane Thompson, qui effectuera à Shanghai sa rentrée en plein air.

Duplantis et Mahuchikh en Chine

Les concours -pas au programme du Grand Slam Track- devraient assurer le spectacle à Shanghai/Keqiao.

A la perche, la superstar Mondo Duplantis est attendue un peu plus haut que la semaine dernière à Xiamen (Chine). Pour sa rentrée en plein air, le Suédois recordman du monde (6,27 m) avait dû se contenter de l'emporter avec 5,92 m, avant d'échouer trois fois à 6,01 m.

Le perchiste suédois Armand Duplantis lors de la réunion de Xiamen (Chine), étape de la Ligue de diamant, le 26 avril 2025 AFP/Archives

"L'idée samedi est de continuer à gagner et de sauter le plus haut possible", a-t-il résumé en conférence de presse vendredi. "Je me sens en forme et il va faire chaud, je pense que je peux en tirer profit", a-t-il ajouté.

A la hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh tentera aussi de mettre la barre un peu plus haut qu'à Xiamen, où elle avait franchi 1,97 m. Recordwoman du monde de la discipline (2,10 m) et championne olympique à Paris l'été dernier, Mahuchikh a pour principal objectif cette année "de sauter encore plus haut pour battre (son) propre record du monde".