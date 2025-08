Athlétisme: McLaughlin-Levrone et Russell se qualifient pour les Mondiaux de Tokyo

Les championnes olympiques Sydney McLaughlin-Levrone et Masai Russell ont remporté des victoires convaincantes samedi lors des sélections américaines à Eugene (Oregon), décrochant ainsi leur billet pour les Mondiaux d'athlétisme de Tokyo.

McLaughlin-Levrone, grande star de l'athlétisme américain et plus grande championne du 400 m haies de l'histoire, a étonné les observateurs en choisissant de relever un nouveau défi, le 400 m plat, et elle a montré qu'elle pouvait prétendre à une médaille à Tokyo, grâce à une victoire éclatante en 48 sec 90.

Russell, championne olympique du 100 m haies, a été tout aussi impressionnante, avec une performance sans faille qui lui a permis de remporter la distance en 12 sec 22.

Chez les hommes, le 1.500 m a réservé une surprise: le champion olympique en titre Cole Hocker a terminé troisième, dernière place qualificative pour les Mondiaux.

McLaughlin-Levrone, 25 ans, a déclaré à la presse samedi qu'elle voulait se tester cette saison après une série d'invincibilité de six ans sur le 400 m haies, distance où elle est double championne olympique et dont elle détient le record du monde.

"J'ai senti que c'était l'année où je voulais sortir des sentiers battus et me dépasser d'une manière différente. Alors évidemment, c'est difficile, mais je tenais à le faire et c'est ce que je fais. (...) Et j'ai hâte de voir jusqu'où je peux me dépasser", a-t-elle expliqué à l'AFP.

McLaughlin-Levrone a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de tenter de se qualifier pour le 400 m haies à Tokyo via les finales de la Diamond League de ce mois-ci.

"Non, nous allons nous concentrer uniquement sur le 400 m", a-t-elle répondu. "Je pense que c'est déjà un défi de taille en soi. C'est une course très compétitive, donc je respecte bien sûr les coureuses et je veux m'assurer de pouvoir donner le meilleur de moi-même lors de ces courses".

"Un niveau à maintenir"

Masai Russell après sa victoire en finale du 100 m haies aux sélections américaines, le 2 août 2025 à Eugene, en Oregon GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sur 100 m haies, Russell, 25 ans aussi, a montré qu'elle sera la femme à battre à Tokyo, après sa victoire devant Grace Stark (12 sec 31) et Alaysha Johnson (12 sec 36).

Russell avait débuté la saison en grande forme, établissant un record américain de 12 sec 17 en mai, avant qu'une blessure à la cheville ne menace de compromettre sa saison. Cependant, elle semblait avoir retrouvé son meilleur niveau lors de son succès samedi.

"J'aurais pu mettre fin à ma saison il y a deux mois, quand je ne pouvais plus marcher", a-t-elle rappelé. "Mais je me suis dit: +C'est mon objectif+".

"Gagner les Jeux olympiques m'a mis un peu plus de pression. Parce que je sens que j'ai un niveau à maintenir. Les gens attendent quelque chose de la championne olympique en titre", a-t-elle dit.

Dans le 1.500 m masculin, une bataille passionnante a vu le champion olympique Hocker être devancé par Jonah Koech, vainqueur en 3 min 30 sec 17.

Hocker s'est retrouvé coincé à 200 mètres de l'arrivée et, malgré un sprint final impressionnant, il n'a pas réussi à rattraper Koech et Ethan Strand, qui a terminé deuxième en 3 min 30 sec 25.

Cole Hocker (à gauche) termine troisième du 1.500 m aux sélections américaines derrière Ethan Strand (à droite) et le vainqueur Jonah Koech (milieu), le 2 août 2025 à Eugene, en Oregon GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Gagner n'était pas ma priorité numéro un aujourd'hui, mais je ne vais pas mentir, c'est toujours un peu décevant de ne pas y arriver", a réagi Hocker, qui a terminé en 3 min 30 sec 37. "Je pense que si aujourd'hui avait été une finale mondiale, j'aurais couru cette course très différemment."