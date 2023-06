Athlétisme: même sans Jacobs, un 100 m cinq étoiles à Florence

A défaut du duel attendu avec Marcell Jacobs, le champion du monde américain du 100 m Fred Kerley fera face à une concurrence relevée vendredi à Florence avec ses compatriotes Marvin Bracy et Trayvon Bromell, sur le podium des Mondiaux l'été dernier avec lui.

Après avoir déjà renoncé à défier Kerley dimanche à Rabat, le champion olympique italien a encore dû repousser sa rentrée sur 100 mètres lors de l'étape toscane de la Ligue de diamant, en raison de douleurs dorsales.

Cela renvoie donc encore les retrouvailles promises, et précédées de piques réciproques sur les réseaux sociaux, entre les deux athlètes qui ne se sont plus mesurés sur une piste depuis la finale des Jeux olympiques de Tokyo en août 2021, où Jacobs avait triomphé devant Kerley (9 sec 80/100 contre 9 sec 84/100).

Ce nouveau faux-bond de l'Italien commence à inquiéter après une saison 2022 déjà perturbée par les blessures musculaires (il était forfait pour les derniers Mondiaux en juillet à Eugene) et un début 2023 peu emballant en salle sur 60 mètres. Sa reprise reste programmée à Paris, le 9 juin, mais sans certitude.

"Il vaut mieux attendre une semaine, dix jours supplémentaires, et repartir quand on est certain d'être bien", a expliqué le président de la Fédération italienne d'athlétisme, Stefano Mei, cité par la presse italienne.

"S'il était sur le demi-fond, il aurait pu prendre un risque mais malheureusement en vitesse, comme en saut, il faut tout donner tout de suite", a ajouté le dirigeant.

Fred Kerley, qui n'avait pas retenu quelques moqueries après le forfait de Jacobs à Rabat, est resté plus sobre jeudi: "Je ne suis pas agacé qu'il ne soit pas là, j'attends juste qu'il revienne à 100% en compétition", a-t-il lancé devant la presse, dans le vénérable Palazzio Vecchio en centre-ville.

Ceccarelli se teste

L'Américain Marvin lors du relais 4x100 m des Mondiaux d'athlétisme à Eugene (Etats-Unis) le 22 juillet 2022 AFP

Kerley, lui, continue d'enchaîner les courses, sur tous les continents (Océanie, Asie, Afrique, Europe) en vue de son grand objectif de la saison: doubler le 100 et le 200 m aux Mondiaux à Budapest (19-27 août).

Après sa victoire à Yokohama le 21 mai, le colosse texan (1,91 m) s'est de nouveau imposé (9 sec 94/100, vent de 0,1 m/s) à Rabat devant une concurrence relevée comprenant notamment le Kenyan Ferdinand Omanyala (3e en 10.05) et son compatriote Trayvon Bromell (5e en 10.10).

Tous deux seront de nouveau dans les starting blocks du stade Ridolfi, sur les coups de 21h39 (19h39 GMT).

Même sans Jacobs, ce 100 m aura de l'allure avec aussi le Sud-Africain Akani Simbine, deuxième à Rabat dimanche (9.99) et l'invité de dernière minute, le vice-champion du monde Marvin Bracy, appelé pour pallier le forfait de Jacobs.

La présence du Floridien de 29 ans, qui a couru deux 100 m en moins de dix secondes (9 sec 97/100 puis 9 sec 93/100) mercredi au meeting de Montreuil, près de Paris, permettra donc de voir l'intégralité du podium 100% américain des derniers Mondiaux.

Les tifosi italiens vont se consoler avec Samuele Ceccarelli. Champion d'Europe surprise en salle sur 60 mètres début mars en devançant Jacobs, celui qui habite dans la région de Florence va faire ses débuts cette saison sur 100 m, une distance sur laquelle il n'a jamais fait mieux que 10 sec 45/100 (en juin 2021).

"Ça va être l'occasion de me confronter avec moi-même et des adversaires de très haut niveau, je vais essayer d'avoir mon mot à dire", a commenté le seul Européen du plateau.