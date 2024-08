Athlétisme: Noah Lyles, qui souffre du Covid, "pense" que ses JO "sont terminés"

"Je pense que mes JO-2024 sont terminés", a écrit le sprinteur américain Noah Lyles tard jeudi soir sur ses réseaux sociaux après avoir révélé qu'il souffrait du Covid peu après sa médaille de bronze obtenue sur 200 m, quatre jours après son sacre olympique sur 100 m.

"Ce n'est pas les JO dont je rêvais, mais ils m'ont rempli le coeur de joie", a poursuivi Lyles. Le triple champion du monde 2023, sur 100 m, 200 m et 4x100 m, ambitionnait même un quadruplé aux Jeux de Paris, en y ajoutant le 4x400 m.

Ses deux courses individuelles terminées, Lyles était a priori attendu en finale du 4x100 m vendredi soir, avant une plus hypothétique participation au 4x400 m samedi.

"J'espère que tout le monde a apprécié le spectacle. Que vous m'ayez soutenu ou que vous ayez été contre moi, reconnaissez que vous avez regardé, non ?", a-t-il encore écrit, sans se départir de son sens du show.

"S'il ne peut pas courir, nous allons devoir reconstruire l'équipe pour avoir la meilleure" possible, envisageait un peu plus tôt en conférence de presse Kenny Bednarek, médaillé d'argent du 200 m et membre du relais américain.

"Deux des gars qui ont couru (en séries jeudi) sont mes partenaires d'entraînement et si l'un ou l'autre est là (en finale), avec la relation qu'on a, je pense qu'on peut quand même faire le job", ajoutait-il.

Le sprinteur américain Noah Lyles, médaillé de bronze sur 200 m le 8 août 2024, a été pris en charge après la courses par les équipes médicales du Stade de France AFP/Archives

Grand favori du 200 m, distance dont il est triple champion du monde en titre, Lyles n'a obtenu que la médaille de bronze jeudi soir, visiblement diminué physiquement et sorti de la piste en chaise roulante. Il a expliqué dans les minutes qui ont suivi avoir été testé positif au Covid mardi matin, veille des demi-finales du demi-tour de piste.

"J'ai rapidement été placé en quarantaine près du Village olympique et j'ai essayé de prendre des médicaments autorisés, a-t-il expliqué à la presse. Je voulais courir. On m'a dit que c'était possible, donc je me suis juste tenu à l'écart des autres et j'ai pris tour après tour."

"Des trois derniers jours, cette journée a été de loin la meilleure. Je ne peux pas dire que je suis à 100%, mais plutôt à 90 ou 95%", a-t-il estimé.