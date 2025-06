Athlétisme: quand Bannister brisait la barrière des quatre minutes au mile

La Kényane Faith Kipyegon est la première femme à s'attaquer jeudi à la barrière mythique des quatre minutes au mile lors d'une course non officielle à Paris, plus de 70 ans après l'Anglais Roger Bannister qui avait signé un exploit resté dans les annales du sport.

L'athlétisme est un sport de chiffres qui font rêver : les dix secondes au 100 mètres, les six mètres à la perche ou encore les deux heures au marathon.

Au début des années 1950, c'est la barrière des quatre minutes au mile (environ 1.609 mètres) qui agite le petit monde de l'athlétisme. Personne n'a alors réussi à faire mieux que le Suédois Gunder Hagg qui avait établi en 1945 un record du monde en 4 min 01 sec 4.

Si de nombreux observateurs se persuadent qu'un nouveau record, sous les quatre minutes, est finalement impossible pour l'être humain, une poignée d'athlètes continuent à se défier sur ce format non olympique mais très populaire dans les pays anglo-saxons. Parmi eux, le Britannique Roger Bannister.

Quatrième sur le 1.500 mètres des JO d'Helsinki en 1952, ce jeune diplômé en médecine poursuit ses études en neurologie à Londres quand, le 6 mai 1954, après avoir passé la matinée à travailler dans un hôpital londonien, il prend le train direction Oxford où il a missionné deux lièvres pour tenter l'exploit.

Autour de la piste cendrée de l'Université, quelque 3.000 fans ont fait le déplacement pour assister au meeting du jour et, ils l'espèrent, à un moment d'histoire.

"Enfin le mile en moins de quatre minutes" L'athlète britannique Roger Bannister (Oxford) remporte l'épreuve du mile lors de la rencontre sportive inter-universitaire Oxford-Cambridge le 12 mars 1949 à White City, Londres. AFP/Archives

Jusqu'au bout, la tentative de record est menacée par le vent. Mais Bannister s'élance finalement comme prévu, lourdes chaussures à pointes au pied, et suit le rythme du record du monde avant d'accélérer dans le dernier tour et l'emporter.

Années 1950 oblige, aucun chrono ne s'affiche à l'arrivée et il faut attendre quelques minutes avant que le speaker du stade n'annonce les résultats.

"Premier : R.G. Bannister, (...) avec un temps qui constitue un nouveau record du meeting et de la piste, et qui, sous réserve de ratification, va être un nouveau record d'Angleterre, du Royaume-Uni, européen, de l'Empire Britannique et record du monde. Le temps étant de trois minutes... Et là, toute la foule a exulté et on n'a plus rien entendu !", se souvient en 2014 Roger Bannister, alors octogénaire, dans une vidéo publiée par l'Université d'Oxford.

3 minutes 59 secondes 4... L'exploit est tellement retentissant qu'il provoque une interruption de séance à la chambre des Communes.

"Enfin le mile en moins de 4 minutes", titre le Daily Express, avec une photo devenue célèbre de Bannister au bout de l'effort. "Victoire anglaise face au reste du monde."

- "Tout en haut des exploits sportifs"

"Je pense que c'est tout en haut des exploits sportifs des 100 dernières années", estimait en 2024 Sebastian Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, auprès du journal The Guardian.

La Kényane Faith Kipyegon, lors de sa victoire en finale du 1.500 m aux Jeux olympiques de Paris-2024 au Stade de France, à Saint-Denis le 10 août 2024. AFP/Archives

Mort à 88 ans en 2018, Roger Bannister est resté dans les mémoires même si son record du monde n'a finalement tenu que 46 jours avant d'être battu par l'Australien John Landy.

Depuis le 6 mai 1954, quelque 2.100 hommes ont couru sous les quatre minutes au mile, avec un record du monde désormais porté à 3 min 43 sec 13 (en 1999 par le Marocain Hicham El Guerrouj). 30% des "Sub-4 milers" ont brisé cette barrière ces cinq dernières années, marquées par la révolution des pointes carbone.

Kipyegon pourrait devenir vendredi la première femme à y parvenir, dans une course montée de toutes pièces pour elle, sans adversaire, et qui ne sera donc pas homologuée. Elle devra pour ça abaisser de plus de sept secondes son propre record du monde de la distance (4:07.64).