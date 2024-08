Athlétisme: à Rome, Tebogo confirme sur 100 m sa forme olympique

Devenu le premier sprinter africain sacré sur 200 m aux Jeux de Paris début août, le Botswanais Letsile Tebogo a confirmé sa forme olympique en dominant un 100 m trois étoiles au meeting de Ligue de diamant de Rome vendredi soir.

Le jeune sprinter, qui s'affirme course après course comme un des nouveaux visages de l'athlétisme mondial, à seulement 21 ans, s'est imposé - sans forcer - en 9 sec 87 (vent: +0,3 m/s). Il a devancé deux Américains, Christian Coleman (9.92) et Fred Kerley (9.95), double médaillé olympique de la course reine (argent en 2021 et bronze en 2024).

"C'est un de mes meilleurs 100 m", se réjouit Tebogo.

Dans la chaleur romaine à peine plus respirable en fin de soirée, sur la piste bleue du stade Olympique, il s'est rapproché à un centième de son record personnel sur la ligne droite, 9 sec 86 courues en finale olympique début août qui lui avaient valu la sixième place au bout d'une course ultra dense.

Le sprinter botswanais Letsile Tebogo célèbre sa victoire sur le 100 m du meeting de la Ligue de diamant de Rome le 30 août 2024 AFP

"J'ai pris un super départ et je me suis dit: +Pourquoi je n'en ai pas pris un comme ça en finale olympique ?+", sourit-il.

Mais "je ne visais pas un record personnel aujourd'hui (vendredi). Je me souviens comment mon corps s'est senti la dernière fois que j'ai couru en 9 sec 8/10e: ça a été dur de courir le 200 m le lendemain à Paris. J'ai encore des courses qui arrivent et je ne voulais pas me blesser avant Zurich", prochain meeting de Ligue de diamant jeudi 5 septembre, explique-t-il.

"Mes jambes disaient non"

Depuis l'or olympique historique du 200 m, plus l'argent avec le relais 4x400 m masculin, Tebogo n'en finit plus de gagner, de Lausanne (Suisse) à Chorzow (Pologne) sur 200 m, et maintenant Rome sur 100 m. Le tout malgré un quotidien et un entraînement chahutés par les célébrations post-JO qui s'étirent, reconnaît-il. En particulier, l'accueil triomphal reçu à son retour au pays.

Si son succès olympique l'a fait changer de dimension, "je ne me sens pas comme un visage de l'athlétisme", à l'instar de l'Américain Noah Lyles, sacré sur 100 m aux Jeux de Paris, expliquait-il à la veille du meeting italien. "J'ai juste gagné une médaille d'or, c'est tout. Lui, il est là, régulier au fil des années. Je dirais que je pourrais le devenir si je le suis aussi."

Le champion olympique surprise de 2021, l'Italien Marcell Jacobs, a lui terminé neuvième et dernier en 10 sec 20. "Mes jambes disaient non, j'avais des tensions musculaires, décrit-il. Je ne pouvais pas courir plus vite que ça ce soir et je ne voulais pas prendre le risque de me blesser."

Un autre sprinter africain, du même âge que Tebogo, s'est imposé sur 400 m: le Zambien Muzala Samukonga (43.99). Une première pour lui en Ligue de diamant.

Yavi frôle le record du monde

Désormais triple championne olympique en titre du 1.500 m - une performance inédite en demi-fond - la Kényane Faith Kipyegon a elle dominé la course sur laquelle elle règne presque sans partage depuis 2016 en 3 min 52 sec 89.

Devenue championne olympique du 3.000 m steeple sur la piste violette du Stade de France, la Bahreïnie d'origine kényane Winfred Yavi a elle frôlé celui de la distance. Il lui a finalement échappé pour sept centièmes (8:44.39 contre les 8:44.32 de la Kényane Beatrice Chepkoech en juillet 2018).

La Bahreïnie d'origine kényane Winfred Yavi a établi la meilleure performance mondiale de la saison sur 3.000 m steeple lors du meeting de la Ligue de diamant à Rome le 30 août 2024 AFP

"J'ai regardé le chrono à l'arrivée et je me suis dit: +Oh non!+. Je courais vraiment après ce record et j'espérais le battre. Je crois que ça arrivera. Je prévois de m'y attaquer une nouvelle fois avant la fin de la saison", prévient-elle.

Yavi a néanmoins pulvérisé de plus de six secondes son record personnel et le record d'Asie (8:50.66).

Derrière elle, l'Ougandaise Peruth Chemutai est devenue la troisième meilleure performeuse de l'histoire (8:48.03).

Comme Yavi sur 3.000 m steeple, la Jamaïcaine Ackera Nugent a signé sur 100 m haies la meilleure performance mondiale de la saison en 12 sec 24 (vent: -0,4 m/s). Un centième plus vite que Masai Russell aux sélections américaines fin juin. Devenue depuis championne olympique, Russell a pris la deuxième place (12.31). La Française Cyréna Samba-Mayela, médaillée d'argent aux Jeux de Paris, a terminé au pied du podium (12.57).