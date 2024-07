Athlétisme: Tual le coup d'éclat, Mayer le coup dur

A moins de trois semaines des JO de Paris, coup d'éclat pour Gabriel Tual sur 800 m, qui s'affirme comme un prétendant au podium olympique, et coup dur pour Kevin Mayer, qui s'est effondré en plein 110 m haies au meeting de Ligue de diamant dans la capitale française dimanche.

Tual, récent champion d'Europe du double tour de piste, est devenu le cinquième meilleur performeur mondial de l'histoire au bout d'un 800 m d'anthologie (1:41.61).

Mayer, est resté à plat ventre sur la piste, entre larmes et cris, après une chute derrière la huitième haie.

"Kevin a senti que ça a pété à l'ischio gauche, a expliqué son frère Thomas dans la soirée. On ne sait pas encore ce qu'il a, il fait une IRM demain (lundi) à 9h00, quelques examens complémentaires et on en saura un peu plus sur l'envergure du bobo."

Le Français Gabriel Tual qui a battu le record de France du 800 m lors du meeting de Paris au stade Charléty, le 7 juillet AFP

Sur 800 m, Tual a pulvérisé de pas loin de deux secondes et demie (!) son record personnel qui ne datait pourtant que d'une semaine, aux Championnats de France à Angers (1:43.99).

"Là, je suis sur la Lune", s'est exclamé le demi-fondeur de 26 ans, finaliste olympique en 2021 et mondial en 2022.

"Carte à jouer" aux JO

"C'est dingue !, a-t-il lancé. A l'entraînement, on sent quand on a des gros chronos (en soi), je me disais qu'1 min 42 sec, c'était jouable, mais de là à faire 1 min 41 sec 6/10e... Même moi je crois que je ne réalise pas. C'est lunaire !".

Le Français Gabriel Tual (g) troisième du 800 m de la réunion de Paris remporté par l'Algérien Djamel Sedjati (c), le 7 juillet 2024 AFP

"C'est exceptionnel ce qui se passe. C'est magique. Franchement, jamais je n'y aurais cru", a-t-il continué.

Troisième d'une course folle au finish à couper le souffle, sous les yeux ébahis de dizaines de sélectionnés olympiques français, il a été devancé de justesse par l'Algérien Djamel Sedjati, victorieux en 1 min 41 sec 56, et le jeune Kényan Emmanuel Wanyonyi (1:41.58).

Avec ce chrono canon, Tual se rapproche à sept dixièmes du record du monde du Kényan David Rudisha (1:40.91). Aux bilans historiques, il pointe juste devant le Britannique Sebastian Coe, actuel président de la Fédération internationale d'athlétisme.

Surtout, à moins de trois semaines des JO à Paris, il s'affirme comme un prétendant au podium olympique, et pourquoi pas à l'or.

"Je me le disais déjà. Là, c'est encore plus présent. Il ne manque pas grand-chose, il manque rien du tout. J'ai complètement ma carte à jouer. Il ne faut pas que je coule sous la pression mais c'est carrément faisable. Je suis capable", a-t-il affirmé.

Mayer s'effondre sur la piste

"C'est de la confiance, on est rassuré et soulagé, ça fait du bien de se dire que je vaux 1 min 41 sec aujourd'hui. Je les ai faits, je sais les faire, du coup je saurai les reproduire à Paris", a assuré le nouveau détenteur du record de France, jusqu'ici propriété du champion du monde 2017 Pierre-Ambroise Bosse.

Kévin Mayer quitte la piste blessé lors d'un 110 m haies à la réunion de Paris, le 7 juillet 2024 au stade Charléty AFP

De l'or européen au sésame olympique empoché avec la manière à Angers, "j'avais déjà coché beaucoup de cases. Là, je n'en ai plus beaucoup à cocher. Il reste Paris", résume Tual.

A l'inverse pour Mayer, coup dur dans la dernière ligne droite avant les JO: le double vice-champion olympique du décathlon a chuté en plein 110 m haies et s'est effondré sur la piste. Il ne s'est pas relevé immédiatement et s'est pris la tête entre les mains en hurlant.

Des secouristes l'ont ensuite aidé à s'asseoir sur une chaise mais il s'est finalement relevé. Sorti de la piste en marchant mais en se tenant la cuisse gauche, Mayer a été immédiatement pris en charge par le service médical avant de quitter le stade en boitant.

"Il n'y a eu aucun signe avant-coureur, a précisé son frère Thomas. Il n'avait aucune gêne sur les derniers entraînements et même à l'échauffement."

Mayer, pilier de l'athlé français et qui rêve d'or olympique à 32 ans, doit participer à ses quatrièmes JO. Il s'y était qualifié in extremis en réalisant mi-juin aux Championnats d'Europe à Rome les minima fixés après plusieurs tentatives avortées, de Brisbane à la Californie.