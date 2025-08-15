Athlétisme: à un mois des Mondiaux, Lyles retrouve Thompson à Chorzow

Le
15 Aoû. 2025 à 13h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le médaillé d'argent Kenny Bednarek et le médaillé d'or Noah Lyles posent avec leurs médailles après la finale du 200 m masculin des championnats américains d'athlétisme en plein air à Hayward Field, le 3 août 2025 à Eugene, dans l'Oregon

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Christian Petersen
4 minutes de lecture

Le champion olympique du 100 mètres Noah Lyles retrouve pour la première fois depuis les JO son dauphin à Paris, le Jamaïcain Kishane Thompson, pour une ligne droite qui s'annonce électrique à Chorzow (Pologne) samedi, à moins d'un mois des Championnats du monde à Tokyo.

Champion olympique de la distance reine de l'athlétisme, Noah Lyles sera attendu au tournant en Pologne face à Kishane Thompson, qu'il avait battu pour seulement cinq millièmes de seconde à Paris.

Un an plus tard, Thompson arrive en Silésie avec le statut de meilleur performeur mondial de l'année après qu'il a claqué un chrono très solide (9.75) dès sa rentrée fin juin.

De son côté, Lyles va devoir accélérer pour pouvoir rivaliser : après un début de saison retardé en raison d'une blessure à un tendon, le showman américain n'est pas encore passé sous les 10 secondes au 100 mètres, alors qu'il remet en jeu dans moins d'un mois sa couronne de champion du monde.

"Ca va être une course spéciale (samedi), quoiqu'il arrive, tout le monde est là, et le fait que Kishane soit là rend tout ça encore meilleur", a estimé Noah Lyles lors d'une conférence de presse vendredi.

Le médaillé d'or Noah Lyles célèbre sa victoire après avoir remporté la finale du 200 m masculin lors des championnats américains d'athlétisme en plein air à Hayward Field, le 3 août 2025 à Eugene, dans l'Oregon

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Patrick Smith

"Ces compétitions avec beaucoup d'enjeux, ça me prépare, car je me dis que ça va être de plus en plus intense à mesure qu'on se rapproche de Tokyo (13-21 septembre) et j'ai besoin de me mettre dans cet état d'esprit", a-t-il ajouté.

"Etincelles"

Cerise sur le gâteau, l'Américain retrouvera aussi au départ à Chorzow son compatriote Kenny Bednarek, deuxième meilleur performeur mondial de la saison (9.79), alors que la rivalité entre les deux hommes est exacerbée depuis les sélections américaines début août.

Sur 200 mètres lors des "trials", Lyles s'était imposé (19.63, meilleure performance mondiale de l'année) à l'issue d'une course acharnée contre Bednarek et le regard défiant lancé par le premier à l'arrivée avait suscité la colère du second, qui avait poussé Lyles.

"Quand on parle de 100 mètres ou de 200 mètres, il y a une vraie rivalité entre nous et chaque fois qu'on est l'un contre l'autre, il faut s'attendre à ce que ce soit intense, qu'il y ait des étincelles", a affirmé après coup Bednarek.

Hodgkinson de retour

Le meeting de Chorzow sera également marqué par le retour à la compétition, plus d'un an après son titre olympique sur 800 mètres, de Keely Hodgkinson.

La Britannique Keely Hodgkinson célèbre sa victoire dans le 800 m des Jeux olympiques de Paris, à Saint-Denis, le 5 août 2024

AFP/Archives
Jewel SAMAD

La Britannique a dû reporter plusieurs fois sa reprise de la compétition en raison de blessure à un ischio : après avoir mis fin plus tôt que prévu à sa saison 2024, elle n'a finalement pas couru de l'hiver et a déclaré forfait lors du meeting de Londres en juillet.

"Ce n'était pas mon plan de reprendre si tardivement donc je suis si heureuse d'être enfin au départ", a raconté Hodgkinson en conférence de presse vendredi. "Ca m'a manqué, l'année a été très frustrante pour l'instant, j'ai juste envie d'y être et de tout donner."

Parmi les autres temps forts attendus, le 3.000 m femmes pourrait affoler le chrono puisque la Kényane Faith Kipyegon s'attaque samedi au vieux record du monde de la distance, détenu depuis plus de 30 ans par la Chinoise Junxia Wang (8:06.11 en 1993).

Le concours du saut à la perche sera aussi à suivre. Quatre jours après avoir porté son record du monde à 6,29 mètres, le Suédois Mondo Duplantis enchaîne samedi à Chorzow, où, si les conditions sont réunies, il pourrait tenter pour la première fois d'effacer une barre à 6,30 m.

