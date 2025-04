ATP 500 de Barcelone: Qualifié pour les demi-finales, Fils a de nouveau rendez-vous avec Alcaraz

Arthur Fils, profitant de l'abandon de Stefanos Tsitsipas vendredi, a pris de nouveau rendez-vous avec Carlos Alcaraz, qu'il retrouvera samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone huit jours après la victoire de l'Espagnol en quart au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Le N.1 français avait accroché Alcaraz sur la terre battue monégasque, remportant la première manche 6-4, mais avait fini par céder dans les deux suivantes (7-5, 6-3). "Je savais qu'il avait un très bon niveau, mais j'ai été stupéfait par la force, le physique, le niveau qu'Arthur peut atteindre", confiait Alcaraz à son arrivée à Barcelone.

Pour leur seconde confrontation seulement dans leurs jeunes carrières, Fils aura l'avantage de la fraîcheur puisqu'il n'a passé que 17 minutes sur le court vendredi face à Tsitsipas.

Le Français, 14e joueur mondial, avait très bien débuté son match, en breakant d'entrée le finaliste en 2024 avant de remporter sa mise en jeu. Mais après seulement six minutes de jeu, le Grec est sorti du court pour se faire soigner avant de revenir et d'essayer de jouer la troisième jeu sur son service, sans aller au bout. La raison de son abandon n'est pas encore connue.

"J'étais prêt à me battre plusieurs heures", a déclaré Fils sur le court barcelonais. "Je ne sais pas ce qu'il a, mais je lui souhaite le meilleur".

Carlos Alcaraz lors de sa victoire en finale du tournoi de Monte Carlo contre Lorenzo Musetti le 13 avril 2025 AFP

Programmé juste avant lui sur la Pista Rafa Nadal, le N.2 mondial espagnol a dû lui s'employer pour se débarrasser de l'Australien Alex De Minaur (7e) 7-5, 6-3 en 1h39.

Auréolé de son titre à Monte-Carlo, Alcaraz en est désormais à huit victoires en autant de matches sur terre battue en ce début de saison sur ocre qui se terminera à Roland-Garros (25 mai-8 juin).

"Je suis très content d'avoir encore battu un joueur du Top 10", s'est félicité Alcaraz, qui a remporté deux fois le tournoi barcelonais, en 2022 et 2023.

Alcaraz bousculé

"J'ai mal commencé le match sur mon service. J'étais très mécontent de ma première balle. Heureusement, mon service s'est bien amélioré, je me suis calmé et j'ai recommencé à penser positif", a-t-il indiqué. "Je suis content d'avoir fini par remporter le premier set et ensuite, j'ai très bien joué", a ajouté Alcaraz.

De Minaur, demi-finaliste en principauté, lui a en effet opposé une farouche résistance pendant un set et demi. C'est même l'Australien qui, le premier, a pris l'avantage dans le match en menant 3-1 dans la première manche.

Alcaraz est revenu à 3-3 et, après un échange de jeux de service, les deux hommes sont parvenus à 4-4. L'Espagnol a réussi le break décisif dans le dernier jeu du set.

A 3-2 dans le second set, Alcaraz a de nouveau pris le service de son adversaire et, cette fois, il a conclu la rencontre en parfait contrôle, sûr de son jeu.

L'autre demi-finale barcelonaise opposera le Russe Karen Khachanov (27e) au Danois Holger Rune (13e).

Khachanov, dont le meilleur résultat à ce jour à Barcelone était un quart joué et perdu en 2017, a écarté l'Espagnol Alejandro Davidovich (30e) 6-4, 7-5. De son côté, Rune, qui avait perdu au premier tour lors de sa seule précédente participation en 2021, a dominé le tenant du titre norvégien Casper Ruud (10e) 6-4, 6-2.

"J'ai fait un très bon match, j'ai vraiment bien frappé la balle du fond du court. J'ai joué comme il le fallait. On a joué selon mes termes, j'ai été très explosif. C'est comme ça que je veux jouer alors je suis fier de moi", a commenté Rune.