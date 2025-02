ATP 500 de Doha: Berrettini gâche le retour de Djokovic

Novak Djokovic (7e mondial), éloigné de la compétition pendant près de quatre semaines à cause d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, a vu son retour en simple gâché par Matteo Berrettini (35e) qui, plus affûté, a battu le Serbe 7-6 (7/4), 6-2 au premier tour du tournoi de Doha, mardi.

Le premier set aurait pu basculer entre 2-2 et 3-3.

À 2-2, Djoko, au service, a montré les premiers signes de faiblesse et s'est retrouvé mené 0-40. L'ancien N.1 mondial s'en est tiré au métier, en serrant le jeu, avant d'obtenir à son tour trois balles de break dès le jeu suivant que Berrettini, lui aussi lucide et solide dans la difficulté, a sauvées.

Ce furent les seules balles de break concédées par l'un et l'autre dans ce set qui s'est dénoué au jeu décisif. Berrettini, un chouia plus frais et plus précis, l'a remporté 7 points à 4 sur deux fautes directes de "Nole", s'adjugeant ainsi ce premier set en 57 minutes.

Contre l'ex-N.1 mondial au jeu s'effritant de plus en plus, Berrettini n'a pas lâché sa proie et a fait le break dès l'entame du second set, d'un puissant coup droit croisé, pour se détacher 2, puis 3-0.

L'Italien, plus tranchant, a encore pris le service du Serbe dans le dernier jeu pour remporter ce set 6-2 en seulement 37 minutes.

"J'ai été dominé par un joueur tout simplement meilleur (que moi) aujourd'hui", a reconnu Djokovic. "Il a livré un match de grande classe, tactiquement, et il a très bien servi, donc cette victoire, il l'a amplement méritée".

La fin d'une longue attente

L'Italien Matteo Berettini au 1er tour du tournoi de Doha contre le Serbe Novak Djokovic le 18 février 2025 à Doha. AFP

"Je suis vraiment heureux, c'est quelque chose que j'attendais depuis si longtemps", a déclaré Berrettini, vainqueur pour la première fois de Djokovic dans ce qui constituait leur cinquième face-à-face.

"J'ai joué contre lui dans les tournois les plus importants du circuit (à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open en 2021, aux Masters en 2019, NDLR) (...) J'aurais aimé pouvoir gagner l'un de ces matches", a déclaré Berrettini, finaliste à Wimbledon en 2021.

Malgré la défaite et le manque de condition physique, le vaincu a néanmoins montré, sur certaines courses pour aller cueillir des amorties et des rallyes lors d'échanges prolongés, que sa déchirure musculaire l'ayant contraint à l'abandon en demi-finale de l'Open d'Australie le 24 janvier n'était plus apparemment qu'un mauvais souvenir.

"Même si je n'ai pas joué au niveau que je désirais, et que je me suis pas déplacé aussi bien que je voulais, j'ai joué sans avoir de douleur", a d'ailleurs confirmé le Serbe.