ATP 500 de Halle: Zverev domine Cobolli et retrouvera Medvedev en demies

L'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial, s'est hissé vendredi en demi-finales du tournoi ATP 500 de Halle (Allemagne) sur gazon, où il tentera contre Daniil Medvedev (11e) de rallier sa deuxième finale consécutive sur cette surface après celle perdue à Stuttgart.

Dans la chaleur de Halle, Zverev a dominé en quarts l'Italien Fabio Cobolli (24e) 6-4, 7-6 (8/6) en un peu plus d'une heure et demie (1h42). Il s'agit de la sixième victoire de Zverev en sept matches sur gazon cette saison. La semaine dernière à Stuttgart, l'Allemand de 28 ans avait cédé en finale contre l'Américain Taylor Fritz.

En début de match contre Cobolli, Zverev a dû regagner rapidement les vestiaires. "Je ne me sentais pas très bien, c'est venu très très soudainement. J'ai eu mal au ventre et je suis allé vomir. Et au bout de 15 minutes, je me sentais à nouveau très bien", a expliqué l'Allemand après la rencontre.

Zverev n'a toujours pas remporté le moindre titre sur gazon (il compte en 24 au total) et n'a jamais atteint les quarts de finale à Wimbledon. Sur le gazon, il disputera sa cinquième demi-finale après 2016, 2017, 2023 et 2024 et s'est incliné à deux reprises en finale (2016, 2017).

Alexander Bublik à Halle le 20 juin 2025 AFP

Il défiera dans le dernier carré à Halle Daniil Medvedev, qui a dominé l'Américain Alex Michelsen 6-4, 6-3. Le lauréat de l'US Open 2021 mène 12 à 7 dans ses confrontations face à Zverev, finaliste de l'Open d'Australie (2025), de Roland-Garros (2024) et de l'US Open (2020). Medvedev a remporté la dernière, en janvier 2024 en demi-finales de l'Open d'Australie.

Dans l'autre moitié de tableau, le Kazakh Alexander Bublik (45e), après avoir sorti en huitièmes de finale le N.1 mondial l'Italien Jannik Sinner, tenant du titre à Halle, a enchaîné face au Tchèque Tomas Machac (23e) en quarts de finale, s'imposant en deux sets 7-6 (7/2), 6-3, et un peu moins d'une heure et demie (1h23).

Vainqueur à Halle en 2023, Bublik fera face à Karen Khachanov (22e) qui a dominé l'Argentin Tomas Etcheverry (63e) en deux sets 6-3, 6-2 (1h13), dans le dernier quart.