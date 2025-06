ATP 500 du Queen's: Alcaraz gagne au Queen's, cap sur Wimbledon

Cap sur Wimbledon: deux semaines après sa victoire épique à Roland-Garros sur terre battue, Carlos Alcaraz a bien lancé sa campagne sur gazon en remportant dimanche le prestigieux tournoi du Queen's à Londres face au Tchèque Jiri Lehecka, dominé en finale 7-5, 6-7 (5-7), 6-2.

L'Espagnol de 22 ans, numéro deux mondial, arrivera en pleine confiance pour défendre son titre au tournoi du Grand Chelem britannique (30 juin/13 juillet): il a disputé dimanche sa cinquième finale consécutive en cinq tournois, pour quatre victoires - Monte-Carlo, Rome, Roland-Garros et Queen's- et une seule défaite, à Barcelone contre Holger Rune.

Il poursuit également la meilleure série de sa carrière, avec 18 victoires de rang. Il s'agit aussi de son deuxième succès au Queen's après celui de 2023.

"J'ai pu mettre mon jeu en place avant Wimbledon, je me sens très à l'aise sur le court", a dit le natif de Murcie, déjà vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem, dont Wimbledon 2023 et 2024.

La finale, parfois spectaculaire, a d'abord été un duel entre deux garçons particulièrement affûtés au service. Jiri Lehecka, numéro 30 mondial à 23 ans, n'avait pas le même CV qu'Alcaraz, mais il lui a donné une réplique de très bonne facture.

Premier Tchèque depuis Lendl

Premier Tchèque à atteindre la finale du tournoi londonien depuis Ivan Lendl en 1990 (avant sa naturalisation américaine), il n'avait pourtant jamais encore disputé de finale d'un ATP 500, ni aucune finale sur une autre surface que le dur.

D'emblée, Alcaraz a donné le ton sur ses engagements: il n'a pas perdu une seule balle sur ses quatre premiers jeux de service, et a fini le match avec 18 aces au compteur. Lehecka n'en a réussi que sept, et lâché un peu plus de points sur ses engagements, même s'il n'a concédé qu'une balle de break dans les deux premiers sets.

Cette unique opportunité a suffi à Alcaraz, qui l'a convertie pour mener 6-5 puis empocher la première manche sur son service. Dans le deuxième acte, aucun des deux finalistes n'a concédé de balle de break, et Lehecka s'est imposé dans un tie-break ponctué d'échanges somptueux (7-5).

Le Tchèque a craqué dans le troisième set, perdant son engagement deux fois pour céder dès la première balle de match contre un joueur alors souverain au service (17 premières balles sur 18, 94% de réussite).

Le Tchèque Jiri Lehecka en finale du tournoi du Queen's contre l'Espagnol Carlos Alcaraz le 22 juin 2025 à Londres AFP

"J'ai bien joué mais ça n'a pas suffi", a-t-il admis au moment de la remise des trophées, avant de recevoir les félicitations d'Alcaraz. Jiri Lehecka avait réalisé l'exploit samedi de battre en demi-finale le chouchou du public, le Britannique Jack Draper, qui grimpera lundi à la quatrième place du classement ATP.