ATP: Alejandro Tabilo vainqueur surprise du tournoi d'Auckland

Le Chilien Alejandro Tabilo (82e mondial) a remporté le tournoi ATP 250 d'Auckland en battant, dans une finale inattendue entre deux joueurs non têtes de série, le Japonais Taro Daniel (74e) 6-2, 7-5, samedi.

Tabilo, 26 ans, n'avait jusqu'à présent disputé qu'une finale sur le circuit ATP, à Cordoba sur terre battue en 2022, qu'il avait perdue.

"C'est irréel, je n'arrive pas à y croire, j'étais loin d'imaginer que j'allais gagner ici", a réagi Tabilo.

"Après ma finale à Cordoba, j'étais sur une trajectoire ascendante, et puis l'année dernière a été difficile, avec une fracture au bras", a encore déclaré le gaucher chilien.

Tabilo a montré encore toute sa puissance contre le Japonais, à qui il a passé dix aces et ravi trois fois le service: deux fois dans le premier set qu'il a largement dominé, une seule dans le second, beaucoup plus disputé, au douzième et dernier jeu.

Taro Daniel, qui avait éliminé en demi-finales la nouvelle sensation américaine Ben Shelton, tête de série N.1 et 16e mondial, n'a pas pu à 30 ans décrocher le deuxième titre de sa carrière, six ans après celui obtenu au tournoi d'Istanbul.