ATP: après son premier titre, le prodige brésilien Fonseca assure avoir besoin de "maturité"

Le prodige brésilien du tennis Joao Fonseca a déclaré lundi qu'il aura besoin de "maturité" pour "tourner la page" après avoir remporté son premier titre sur le circuit à l'âge de 18 ans, faisant de lui l'un des dix plus jeunes vainqueurs de l'histoire de l'ATP.

Le natif de Rio de Janeiro, désormais 68e mondial, a remporté l'ATP 250 de Buenos Aires dimanche en battant en finale l'Argentin Francisco Cerundolo et il s'apprête à disputer à domicile le premier tour de l'ATP 500 de Rio, le tournoi de tennis le plus prestigieux d'Amérique du Sud, mardi contre le Français Alexandre Muller.

"Il y a beaucoup d'attentes après un titre, (et suite à ma performance) en Australie. Je suis passé de la 700e à la 70e place", a souligné Fonseca lors d'une conférence de presse au Jockey Club de Rio, lieu du tournoi disputé sur terre battue.

"Il faut de la maturité pour tourner la page de la semaine dernière. Maintenant, je dois me concentrer sur le présent, sur l'avenir, sur ce qui peut se passer à l'Open de Rio. Je dois me reposer et me préparer pour demain", a-t-il ajouté.

Son succès à Buenos Aires a permis à Fonseca de gagner 31 places au classement ATP pour atteindre le 68e rang, ce qui en fait le Brésilien actuellement le mieux classé.

"C'est un très grand pas dans ma carrière", a déclaré le jeune homme charismatique, dont l'arrivée au Jockey Club a suscité l'enthousiasme des fans locaux, qui espèrent assister à l'émergence d'un nouveau Gustavo Kuerten.

Le Brésilien Joao Fonseca participe à une séance d'entraînement avant son match du premier tour du tournoi ATP 500 de Rio, à Rio de Janeiro, le 17 février 2025 AFP

L'année dernière, Fonseca avait atteint les quarts de finale du tournoi de Rio, éliminé par le futur finaliste, l'Argentin Mariano Navone.

"Dans ma carrière, les choses se sont toujours passées très vite. Le Joao d'il y a un an n'aurait jamais cru qu'il irait aussi loin si tôt. Il n'a pas réalisé à quel point il était devenu médiatisé après l'Australie", où il a battu en janvier au premier tour pour la première fois de sa carrière un membre du Top 10, le Russe Andrey Rublev, a-t-il expliqué.