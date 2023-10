ATP: au bout du suspense, Hurkacz remporte à Shanghai son deuxième Masters 1000

Le Polonais Hubert Hurkacz, 17e mondial, a remporté dimanche à Shanghai le deuxième Masters 1000 de sa carrière, aux dépens du Russe Andrey Rublev (7e), au bout du suspense et d'un tie-break particulièrement haletant.

En trois sets 6-3, 3-6, 7-6 (10/8) et plus de deux heures de jeu, le Polonais s'est offert, sous les yeux de la légende Roger Federer, la tête de série numéro 5, et réédité sa performance de Miami en 2021, où il avait battu en finale l'Italien Jannik Sinner. A 26 ans, il s'agit de son 7e titre.

Dès le début de ce cinquième face-à-face, Hurkacz a mis le Russe sous pression et donné le ton avec un premier break, pour mener 4-2 puis empocher le set 6-3.

Andrey Rublev, de nouveau très nerveux, a multiplié les cris de colère. Mais le Russe de 25 ans, qui visait lui aussi un 2e titre en Masters 1000 après celui de Monte-Carlo au printemps, est tout de même parvenu à hausser son niveau de jeu, égalisant à un set partout.

Dans la manche décisive, tendue et passionnante, Rublev a sauvé une première balle de match à 4-5. Le tie-break était encore plus irrespirable, Hurkacz sauvant à son tour une première balle de tournoi pour le Russe, à 6 points à 5. Le Polonais finissait par conclure à sa cinquième tentative, à 9-8.

"C'était une véritable bataille, surtout sur le plan émotionnel, a déclaré Hurkacz. Andrey jouait de très bons coups. J'essayais de répondre", a-t-il ajouté.

Après ce titre, Hubert Hurkacz va grimper à la 11e place au classement ATP tandis que son adversaire du jour trouvera une mince consolation en accédant lundi au Top 5.

Le tournoi de Shanghai était de retour cette année au calendrier après sa suspension liée à l'affaire Peng Shuai, ancienne N.1 mondial en double qui avait disparu de la scène publique pendant des semaines à la fin de 2021 après avoir accusé l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli d'agression sexuelle. Cette suspension était toutefois symbolique, les tournois étant déjà été suspendus en Chine en raison des mesures sanitaires anti-Covid.

Le précédent vainqueur, en 2019, était le Russe Daniil Medvedev, actuel 3e joueur mondial.