ATP - Bois-le-Duc: Mannarino s'offre une victoire de prestige contre Medvedev

Le Français Adrian Mannarino, 52e joueur mondial, s'est offert une victoire de prestige contre le Russe Daniil Medvedev (N.3), éliminé en trois sets 4-6 6-4 6-2 au deuxième tour du tournoi ATP 250 sur gazon de Bois-le-Duc (Pays-Bas), jeudi.

Le Russe, tête de série N.1, a pourtant dominé la première manche non sans avoir connu quelques frayeurs. Après avoir breaké à 2-2, il a aussitôt cédé sa mise en jeu, mais a repris les commandes dès le 7e jeu âprement disputé (8 min 16) pour mener 4-3 avant de conclure par un jeu blanc en 34 minutes.

Medvedev restait sur une défaite au premier tour de Roland-Garros il y a quinze jours. Mannarino affrontera le Canadien Milos Raonic ou l'Australien Jordan Thompson au prochain tour.

Le Val-d'Oisien, titré sur le gazon néerlandais en 2019, a entamé la seconde manche par des attaques plus tranchantes, agressant son adversaire et le poussant à la faute. Il s'est alors offert un break pour rapidement mener 2-0. Mais après un nouveau jeu à rallonge au cours duquel les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, il a fini par céder, le Russe revenant à 2-2 après un débreak confirmé. Dès lors, Mannarino, toujours à l'aise sur gazon, n'a plus lâché son service et a enlevé la manche sur service adverse.

A partir de là, Mannarino a continué de dérouler son tennis face à la tête de série N.1 sonnée et qui a encore concédé un autre break pour se retrouver menée 4-1. Malgré un léger sursaut, Le Russe n'a rien pu faire pour enrayer la démonstration de force du Français qui a remporté la partie 6-2 en pratiquement deux heures (01h59:29).

Mannarino prend ainsi sa revanche sur Medvedev, qui l'avait battu ici-même en demi-finale l'an dernier avant de s'incliner en finale.