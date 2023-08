ATP - Los Cabos: Tsitsipas remporte le 10e titre de sa carrière

Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.5 mondial, s'est offert le dixième titre de sa carrière en s'imposant samedi en finale du tournoi ATP 250 de Los Cabos (dur), au Mexique, face à l'Australien Alex de Minaur 6-3, 6-4.

Il s'agit également de la dixième victoire en autant de confrontations de Tsitsipas, 24 ans, face à De Minaur, 19e joueur mondial et vainqueur cette année d'une autre épreuve mexicaine, Acapulco. Les derniers titres du Grec remontaient eux à 2022, sur terre battue à Majorque et Monte-Carlo. Il n'avait plus gagné sur dur depuis Marseille en 2020.

'Nous avons pu faire le spectacle lors d'une belle finale. Alex est un grand joueur. J'ai essayé d'être à mon meilleur niveau et faire un très bon match", a réagi Tsitsipas.