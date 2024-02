ATP - Marseille: cinquième titre pour Ugo Humbert, "Monsieur 100%"

Cinq finales, cinq titres ! La pression du sacre n'existe pas pour Ugo Humbert, qui a remporté dimanche face au Bulgare Grigor Dimitrov le tournoi ATP 250 de Marseille, ce qui lui permettra de redevenir lundi N.1 français au classement ATP.

"C'est vrai que j'arrive à chaque fois à être super bon en finale. Mentalement, limite je me sens invincible, la sensation est incroyable", a souri le Messin de 25 ans en conférence de presse.

Et de fait, Humbert a vraiment été "super bon" dimanche. "Aujourd'hui, tu m'as complètement dominé", a d'ailleurs reconnu Dimitrov, 13e joueur mondial et ancien N.3 au classement ATP, balayé 6-4, 6-3 en une petite heure et demie.

Peut-être fatigué par le combat de près de trois heures livré samedi en demi-finale face au Russe Karen Khachanov, Dimitrov a sans cesse été mis sous pression par Humbert, confiant, constamment agressif et intouchable sur son service.

"Je suis resté dans des schémas de jeu que je maîtrise bien. Je m'appuyais sur mon service et à un moment, j'ai commencé à mieux lire le sien. Le premier break à 5-4 m'a libéré et je me suis senti encore mieux au deuxième set. J'ai fait une super partie du début à la fin", a raconté Humbert.

"C'est génial je m'approche du Top 15"

Déjà vainqueur de ses quatre premières finales sur le circuit principal, la dernière à Metz l'automne dernier, Humbert a effectivement conclu cette cinquième finale sans trembler le moins du monde.

Après un premier match compliqué contre son compatriote Hugo Gaston, le gaucher est ensuite très nettement monté en puissance avec trois succès indiscutables en deux sets contre de beaux clients, l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (24e mondial), le tenant du titre polonais Hubert Hurkacz (8e) et Dimitrov pour finir.

Grâce à cette victoire à l'Open 13, Humbert grimpera lundi à la 18e place au classement mondial, le meilleur classement de carrière, et repassera devant Adrian Mannarino pour le titre symbolique de meilleur Français.

"C'est génial je m’approche du Top 15, c'est de plus en plus excitant. C'est un objectif. Je dois maintenant bien jouer aussi sur les plus grands tournois", a expliqué celui qui sera justement la semaine prochaine à Rotterdam, un tournoi ATP 500.

Le Français Ugo Humbert en finale du tournoi ATP de Marseille contre le Bulgare Grigor Dimitrov le 11 février 2024 à Marseille AFP

En attendant, Humbert était absorbé par la contemplation du trophée. "Il est incroyable. Becker, Forget... Il y a vraiment de beaux noms. Federer, Murray, pfff..."