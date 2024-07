ATP: Nadal s'en sort contre Navone et se qualifie en demi-finale à Bastad

Rafael Nadal, qui compte disputer les Jeux de Paris, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 sur terre battue de Bastad vendredi, en battant au bout de presque quatre heures l'Argentin Mariano Navone 6-7 (2/7), 7-5, 7-5.

Retombé au 261e rang au classement ATP, Nadal a bénéficié d'une invitation en Suède pour préparer les Jeux olympiques qu'il disputera à Roland-Garros (27 juillet-4 août).

Face à Navone, 36e mondial, "Rafa" a semblé bien mal embarqué, battu au premier set au tie break. Mais dans cette rencontre très disputée, c'est le Majorquin qui a eu le dernier mot pour s'imposer au bout de 3h59.

Il affrontera le Croate Duje Ajdukovic (130e) en demi-finale samedi.

Éliminé au premier tour à Roland-Garros par le finaliste Alexander Zverev, Nadal a ensuite fait l'impasse sur Wimbledon pour mieux préparer les JO, où il sera aligné en simple, et en double avec Carlos Alcaraz.

Face à Navone, l'Espagnol de 38 ans a alterné le bon et le moins bon. Breaké sur ses trois premiers jeux de service et mené 4-1, il a progressivement retrouvé de la longueur et de la régularité dans ses coups pour mettre en difficulté l'Argentin et revenir à 4-3.

Après avoir écarté deux balles de set à 5-4, le Majorquin a semblé définitivement entré dans le match. Mais après avoir échoué à convertir deux balles de set à 6-5, il a peiné physiquement dans le tie-break pour laisser filer la première manche au bout d'1h24.

Sous les yeux de Marc Lopez, avec qui il a gagné le double aux Jeux de Rio en 2016, les retournements de situation se sont poursuivis sur le court.

Après avoir mené 3-0, deux breaks en poche, il a vu Navone revenir à 3-3. Mais cette fois-ci c'est l'Espagnol qui a mieux fini le set glanant un break décisif à 5-5.

Dans le dernier set, les deux joueurs se sont encore rendu coup pour coup. Navone, 23 ans, a breaké à 2-0 avant de s'effondrer pour laisser l'Espagnol mener 5-2. Il est ensuite revenu à 5-5. Mais Nadal a finalement eu le dernier mot.

"C'était très serré, long et fatigant", a résumé l'Espagnol.

Rafael Nadal, homme aux 22 titres du Grand Chelem, retrouve le dernier carré d'un tournoi ATP pour la première fois depuis Wimbledon il y a deux ans.

Également engagé en double à Bastad, il disputera samedi les demi-finales au côté de Casper Ruud, avant de retrouver Alcaraz à Paris.