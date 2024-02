ATP: sans pression, Arthur Fils veut "monter plus haut"

Sorti d'une année 2023 qui l'a notamment propulsé au rang de plus jeune joueur du Top 50 actuel au classement ATP, Arthur Fils a déclaré à l'AFP vouloir "tout faire" pour "monter plus haut". Tout cela sans "aucune pression".

Le joueur de 19 ans - actuellement au Brésil pour prendre part au Rio Open - a également confié qu'il "aimerait bien participer" aux Jeux olympiques de Paris, tout en ayant conscience que cela serait "compliqué" au vu de la concurrence française.

En attendant, Fils a réussi à s'imposer comme un grand espoir du tennis, grâce à une ascension fulgurante au classement ATP, passant de la 251e à son actuelle 36e place, et un premier titre l'an dernier à Lyon.

Il était devenu à cette occasion le plus jeune Français, à 18 ans et 11 mois, à remporter un trophée sur le circuit depuis Gaël Monfils en 2005.

Le tennisman français Arthur Fils lors d'un entraînement en marge du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, le 16 février 2024 AFP

Un nouveau statut qui ne semble pas l'effrayer.

"Je n'ai aucune pression, au contraire, je m'amuse. Je m'amuse là ou je suis et si je peux monter plus haut, je vais tout faire pour", a t-il déclaré à l'AFP lors d'une visite du Christ Rédempteur, site emblématique de Rio.

Il disputera la semaine prochaine le tournoi ATP 500 de Rio, quelques jours après avoir été éliminé dès le premier tour du tournoi 250 de Buenos Aires par le Serbe Dusan Lajovic.

"La semaine dernière je n'ai pas très bien joué. J'ai eu un peu de mal à entrer dans le match et j'ai eu du mal à le finir. Cette semaine, je vais essayer de faire un peu mieux" a-t-il promis.

Patience

Fils effectuera ensuite une troisième étape en Amérique du Sud, au Chili à Santiago, où il pourra se mesurer au N.2 mondial Carlos Alcaraz, 20 ans.

"Il fait son chemin. C'est incroyable. Il a déjà deux Grands Chelems" a-t-il déclaré, en évoquant aussi l'Italien Jannik Sinner, 22 ans, autre symbole de "la nouvelle génération". Des joueurs qui "font leur chemin" comme lui.

Le tennisman français Arthur Fils lors d'un entraînement en marge du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, le 16 février 2024 AFP

"Je prends mon temps, je n'ai pas de pression. J'essaie de profiter de chaque moment et de jouer sur les plus grands courts du monde."

"Et puis si je peux à chaque fois en sortir avec la victoire je ne vais pas me gêner. Je progresse. Si je peux faire des choses incroyables cette année, je ne vais pas me gêner, mais si c'est dans dix ans, ce n'est pas grave".

Cette année, la saison du tennis mondial sera également marquée par les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

Un événement à domicile qui lui fait évidemment envie.

"J'aimerais bien les jouer mais après c'est compliqué. Il y a beaucoup de Français pour se qualifier. On joue tous très bien", a expliqué Arthur Fils en citant notamment la révélation de l'Open d'Australie Arthur Cazaux, le jeune Luca Van Assche (19 ans), le N.1 français Ugo Humbert, et les expérimentés Adrian Mannarino et Gaël Monfils.

"Donc je ne me concentre pas trop sur la qualification pour les JO. Si je joue bien, je me qualifierai. Si je ne joue pas bien, ce n'est pas grave."

"Ce serait une occasion, une expérience manquée, mais j'en aurai plein d'autres dans ma vie".