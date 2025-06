ATP: Taylor Fritz réussit la passe de quatre à Eastbourne

Déja vainqueur du tournoi en 2019, 2022 et 2024, l'Américain Taylor Fritz (5e mondial) a réussi samedi la passe de quatre au tournoi sur gazon d'Eastbourne, en battant en finale son compatriote Jenson Brooksby (149e) 7-5, 6-1.

Brooksby, "lucky loser", c'est-à-dire repêché des qualifications, n'a résisté que pendant un set au N.5 mondial. Jusqu'à 6-5 en faveur de Fritz où, alors qu'il servait pour égaliser à 6-6, le N.5 mondial a fait le break pour empocher la manche.

Très en jambes, Fritz, 27 ans, quart-de-finaliste à Wimbledon en 2024 et 2022, a ensuite fait cavalier seul dans le second set. "Je suis monté en puissance tout au long du tournoi et j'ai la sensation d'avoir encore haussé mon niveau de jeu aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Une fois passée la saison sur terre, le finaliste de l'US Open en septembre dernier retrouve des couleurs sur le gazon, où il a remporté deux de ses trois tournois de préparation à Wimbledon: Stuttgart et Eastbourne.