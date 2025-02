Aux États-Unis, l'artiste nigériane Tems devient la première Africaine propriétaire d'un club de football

La star et artiste nigériane Temilade Openiyi, connue sous le nom de Tems, fait désormais partie des propriétaire du club de football San Diego FC, qui évolue en Major League Soccer (MLC). Cette acquisition de la star primée aux Grammy Awards a eu lieu via sa société The Leading Vibe.

Première Africaine copropriétaire d'un club de MLC

C'est la première femme africaine à devenir propriétaire d'un club de football dans la MLC. Cette nouvelle a été annoncée par le club et Tems sur les réseaux sociaux : " Pour être très honnête, la musique et le sport sont assez similaires dans la façon dont ils offrent des opportunités aux jeunes talents et aux jeunes générati ons qui arrivent, a déclaré l'artiste, a-t-elle déclaré. Je suis ravie de rejoindre le groupe de propriétaires de San Diego FC ".



La star a également salué le pouvoir rassembleur du football et se dit "impatiente d'aider à construire quelque chose de spécial à San Diego, une ville qui prospère grâce à sa diversité et son innovation".