Aux Mondiaux de Boston, une production new look pour moderniser le patinage

Touches d'humour, "leader's chair", mise en vedette des patineurs... le patinage artistique, parfois considéré comme vieillot, a tenté d'innover aux Championnats du monde de Boston, qui se sont clos dimanche, pour renouveler son image et attirer de nouvelles générations.

Certes les paillettes et les peluches sont toujours là, "Carmen" et le "Lac des cygnes" aussi, mais au vu de l'ambiance festive du TD Garden au cours des quatre jours de compétition, les spectateurs ont semblé apprécier les nouveautés mises en place par la Fédération internationale (ISU).

L'instance s'est en effet lancée dans un ambitieux projet intitulé "Vision 2030" dont l'objectif est simple: rendre son sport plus moderne.

"Le patinage artistique est un sport de tradition, avec une histoire ancienne et c'est quelque chose que nous respectons pleinement", déclare diplomatiquement Colin Smith, directeur général de l'ISU.

"Mais le public donne de son temps pour venir voir notre sport. Nous sommes en concurrence avec de nombreuses autres activités: Netflix, lire les journaux, aller au restaurant, etc. Donc de plus en plus, il s'agit d'offrir aux gens une expérience dont ils se souviendront."

"Vers l'avenir"

Une entrée des athlètes en musique et personnalisée, comme en athlétisme. Ici l'Américain Jason Brown aux championnats du monde de patinage artistique à Boston, le 29 mars AFP

A Boston, un certain nombre de nouveautés ont ainsi fait leur apparition. Pour la première fois, chaque patineur a par exemple été présenté individuellement avant son entrée sur la glace, comme en athlétisme, en passant par une porte illuminée sur une musique à plein volume. Et avant le début du programme, des panneaux LED scintillants affichaient le nom de chaque athlète ainsi que les liens vers ses réseaux sociaux.

Des changements validés par l'icône Katarina Witt: "Je pense que c'est toujours une bonne idée d'essayer de nouvelles choses, de chercher à se moderniser et se tourner vers l'avenir. Il ne faut pas avoir peur du changement."

"J'ai trouvé que cela apportait du rythme, cela va plus vite, et comme le monde va de plus en plus vite, le sport doit aussi suivre le mouvement", a estimé la double championne olympique (1984 et 1988).

Parmi les autres nouveautés qui ont amusé le public bostonnais, un message souvent humoristique de l'athlète aux spectateurs était affiché sur l'écran géant de la patinoire quelques secondes avant le début de la chorégraphie. Ou encore des interviews réalisées en bord de patinoire, dès le fameux "kiss and cry", ce canapé où les patineurs attendent fébrilement les scores des juges devant les caméras.

"J'aurais adoré cela en tant qu'athlète, faire les interviews juste après, quand les émotions sont encore fraîches", déclare Ashley Wagner, triple championne des Etats-Unis, qui s'est chargée de poser les questions aux patineurs aux côtés du vice-champion olympique Ben Agosto. "C'est une nouveauté au niveau de la production, on n'a jamais vu ça!"

"Dans le bon sens"

Les Australiens Holly Harris et Jason Chan lors de l'épreuve de danse des championnats du monde de patinage artistique à Boston, le 28 avril. AFP

"Nous voulons essentiellement attirer de nouvelles générations et pas seulement servir les fans actuels de patinage", a expliqué à la presse Jae Youl Kim, président de l'ISU depuis 2022. "C'est la raison derrière ces innovations: renouveler et moderniser notre sport".

Mais toutes les tentatives de modernisation n'ont pas été aussi bien accueillies par les patineurs. A l'image des compétitions de ski, l'ISU a ainsi décidé d'instaurer une "leader's chair", un fauteuil installé à la sortie de la glace pour le patineur en tête de la compétition. A chaque changement de leader se déroule alors un jeu de chaises musicales.

L'Américaine Amber Glenn, 5e de l'épreuve féminine vendredi, n'est pas vraiment fan. "C'est bizarre et stressant", a-t-elle déclaré. "Je n'arrêtais pas de me dire: +OK, encore 10 minutes et c'est fini, je comptais les minutes jusqu'à ce que ça se termine+."

Pour l'Italien Niccolo Macii, médaillé de bronze chez les couples avec Sara Conti, au contraire, ces évolutions sont plutôt les bienvenues. "On voit les efforts de l'ISU, et c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que ça va dans le bon sens", a-t-il affirmé.