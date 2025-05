Avant Roland-Garros, Swiatek balayée à Madrid, Sabalenka en finale

Sensation au WTA 1000 de Madrid: la tenante du titre Iga Swiatek, N.2 mondiale, a été balayée par l'Américaine Coco Gauff jeudi en demi-finale, à un peu plus de trois semaines de Roland-Garros (25 mai-8 juin).

A l'inverse, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a tenu son rang en dominant l'Ukrainienne Elina Svitolina (17e) et s'est qualifiée pour sa troisième finale d'affilée.

Iga Swiatek n'a rien pu faire face à Gauff, qui l'a écartée en un peu plus d'une heure en deux sets 6-1, 6-1 sur la terre battue madrilène.

Finaliste des deux dernières éditions, la Polonaise de 23 ans avait déjà inquiété mercredi lors du match face à Madison Keys (5e), au cours duquel elle avait cédé la première manche 6-0, manquant à peu près tout ce qu'elle entreprenait.

Face à Gauff, qui ne lui a fait aucun cadeau sur son service (sept aces), la native de Varsovie a de nouveau cédé des points faciles.

À 5-1 dans le premier set, après un jeu blanc et deux aces de Gauff, la Polonaise a offert deux balles de break sur des fautes directes. Signe de sa frustration dans le jeu, la Polonaise a frappé avec sa raquette une balle au sol après une nouvelle faute.

- "Quelques jours de repos" -

Coco Gauff à Madrid le 1er mai 2025 AFP

Le schéma est resté le même au début du second set. Gauff a breaké Swiatek sur sa première mise en jeu. À 3-0, elle a passé la minute d’interruption lors du changement de côté la tête flanquée sous sa serviette.

Swiatek est parvenue à remporter un jeu pour revenir à 5-1 mais Gauff a terminé le match par un jeu blanc et deux aces.

"Aujourd'hui, tout s'est effondré sur le plan du tennis (...) Je n'avais même pas de plan B parce que rien ne fonctionnait aujourd'hui", a-t-elle concédé.

"Au niveau du mouvement, c'est l'une des meilleures du circuit. Aujourd'hui, elle ne jouait pas son meilleur tennis, mais je pense que je l'ai fait déjouer", a commenté Coco Gauff, qui atteint sa troisième finale sur terre battue, après Parme en 2021 (sacrée) et Roland-Garros 2022, où elle avait perdu contre Swiatek.

En quête d'un 23e titre qui tarde à venir, Swiatek a toujours gagné au moins un trophée sur terre battue lors des trois dernières années avant de triompher à Roland-Garros.

La Polonaise a reconnu que ces dernières semaines n'avaient "pas été si faciles". Avant le WTA 1000 de Rome, qui débute la semaine prochaine, elle veut avoir "quelques jours de repos". "Surtout parce que je n'en ai pas eu après Stuttgart (WTA 500)", a-t-elle souligné.

La Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, a battu l'Ukrainienne Elina Svitolina en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Madrid, le 1er mai 2025 AFP

Swiatek restait sur deux défaites consécutives face à Gauff, en United Cup en janvier et aux Masters en novembre.

L’Américaine défiera en finale samedi Aryna Sabalenka qui, pleine d'autorité et de puissance, a dicté le jeu tout le match face à Svitolina qu'elle a gagné 6-3, 7-5.

Octuple lauréate de WTA 1000, les tournois les plus importants après les quatre Grand Chelem, la Bélarusse compte deux titres (2021 et 2023) et une finale (2024) à Madrid.

- Ruud dompte Medvedev -

Dans le tableau masculin, le Norvégien Casper Ruud (15e) a éliminé le Russe Daniil Medvedev (10e) en quarts de finale.

Casper Ruud à Madrid le 1er mai 2025 AFP

C'est la première fois en quatre rencontres que Ruud réussit à battre Medvedev. Leur dernière confrontation remontait à 2021.

Ruud, 26 ans, compte 123 victoires sur terre battue (35 défaites) depuis 2020, plus que tout autre joueur en activité du circuit ATP.

En demi-finale, il affrontera vendredi l'Argentin Francisco Cerundolo (21e), vainqueur du jeune Tchèque Jakub Mensik (23e) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2 en 2h11 de jeu.

Le Britannique Jack Draper (6e) a aussi rejoint le dernier carré en dominant l'Italien Matteo Arnaldi (44e) 6-0, 6-4. Il jouera vendredi contre l'Italien Lorenzo Musetti (11e), qui a facilement éliminé le Canadien Gabriel Diallo (78e) 6-4, 6,3.

Le tableau masculin est orphelin d'anciens lauréats du tournoi depuis la sortie précoce mardi d'Alexander Zverev, l'échec dès son entrée en lice du triple vainqueur Novak Djokovic et le forfait du N.3 mondial Carlos Alcaraz, qui avait réalisé un doublé à Madrid en 2022 et 2023.