Avec Pérez et Bottas, Cadillac mise sur l'expérience pour ses débuts en F1

Le Mexicain Sergio Pérez à l'époque où il pilotait pour Red Bull sur le circuit de Lusail au nord de Doha le 28 novembre 2024 au Qatar

Pour son arrivée en Formule 1 l'an prochain, Cadillac va compter sur l'expérience du Mexicain Sergio Pérez et du Finlandais Valtteri Bottas, son duo de pilotes annoncé mardi, qui totalisent à eux deux plus de 500 départs en Grand Prix.

Cette annonce vient clore des mois de spéculations entourant les recrues de la future écurie.

L'Américain de 25 ans Colton Herta, actuellement engagé en Indycar, ou l'Allemand Mick Schumacher - fils de la légende Michael qui a disputé deux saisons de F1 en 2021 et 2022 - ont fait partie des potentiels candidats. Mais Cadillac a finalement opté pour un duo qui "comprend ce que signifie contribuer à la construction d'une équipe", a défendu le team principal Graeme Lowdon, cité dans un communiqué.

"Ils ont tout vu et savent ce qu'il faut pour réussir en Formule 1, a encore dit le Britannique. Leur leadership, leurs commentaires, leur instinct forgé par la compétition et, bien sûr, leur vitesse seront inestimables pour donner vie à cette équipe".

La durée de leur contrat n'a pas été précisée.

Le pilote finlandais Valtteri Bottas sur le Red Bull Ring à Spielberg le 30 juin 2024 en Autriche AFP/Archives

Vice-champions du monde

Bottas et Pérez, qui auront 36 ans tous les deux la saison prochaine, feront leur retour dans la catégorie reine du sport auto un an après l'avoir quittée.

Arrivé en F1 en 2011 avec Sauber et vainqueur de six Grands Prix, Pérez a été écarté par Red Bull fin 2024 après ses quatre saisons passées en tant qu'équipier du quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen.

Vice-champion en 2023 derrière Verstappen, il avait terminé la saison dernière à une lointaine huitième place au championnat pilote.

"Cadillac est un nom légendaire dans le sport automobile américain et contribuer à faire entrer une firme aussi fantastique en Formule 1 est une énorme responsabilité, que je suis prêt à assumer", a assuré mardi le Mexicain.

Des propos soutenus par son futur coéquipier finlandais: "il ne s'agit pas seulement d'un projet de course, mais d'une vision à long terme. On a pas tous les jours la chance de participer à la création d'un projet à partir de zéro et de contribuer à en faire quelque chose qui a vraiment sa place sur la grille de départ de la F1".

Bottas, qui compte plus de 240 GP en F1 depuis ses débuts avec Williams en 2013 et dix victoires, toutes acquises avec Mercedes, a lui quitté Sauber l'an dernier après trois saisons loin des meilleurs.

Avant cela, le Finlandais a été deux fois vice-champion du monde, en 2019 et 2020, avec Mercedes. Il est revenu cette année dans le giron de l'écurie allemande en tant que pilote de réserve.

Un grand défi

Cadillac, qui appartient au géant américain General Motors et sera motorisé par Ferrari, a reçu début mars l'approbation finale de la Fédération internationale de l'Automobile et la Formule 1 pour rejoindre la grille en 2026, année qui marquera aussi l'entrée en vigueur d'une nouvelle règlementation technique.

Dans la foulée, Graeme Lowdon avait assuré à plusieurs médias dont l'AFP que les ambitions de sa nouvelle écurie étaient "vraiment illimitées" mais seraient "confrontées à la réalité d'un sport difficile".

Face à dix autres équipes déjà bien implantées dans le paysage de la F1, "nous n'avons pas d'ambitions spécifiques" l'an prochain, avait aussi reconnu le Britannique, ancien cadre de l'écurie Marussia en F1.

"En terme de performance de la voiture, c'est très difficile à dire car tout dépend aussi des autres équipes. Nous ne savons pas à quel point elles seront compétitives", avait-il aussi dit.

"Le défi est tellement plus grand que celui de tous nos autres concurrents".