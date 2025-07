Badminton: Alex Lanier échoue en finale de l'Open du Japon

Le Français Alex Lanier, N.8 mondial, s'est incliné dimanche en finale de l'Open du Japon, tournoi du deuxième niveau international (Super 750) qui l'avait révélé l'an passé.

Tenant du titre, le badiste de 20 ans est tombé face à plus fort contre le Chinois Shi Yu Qi, N.3 mondial, qui s'est imposé 21-17, 21-15.

Après avoir bataillé dans le premier set et être parvenu à revenir à 7-7 dans le second, Alex Lanier a vu son adversaire du jour se détacher progressivement sans pouvoir réellement l'inquiéter.

"Physiquement cela été dur pour moi, a-t-il expliqué auprès de la Fédération française de badminton. Lui a prouvé que même en étant un peu fatigué il gardait un niveau constant, là où j'ai eu beaucoup plus de mal à être constant et précis. Il a été meilleur".

Non sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris, le natif de Caen avait créé la sensation en 2024 en devenant le premier français à remporter un Super 750 et en renversant notamment sur la route de son sacre Shi Yu Qi, alors N.1 mondial.

Depuis, Alex Lanier a continué à confirmer au haut niveau. Il a été sacré champion de France et d'Europe, et a continué à briller sur le circuit, atteignant notamment la demi-finale d'un Super 1000 -- le plus haut niveau international -- à Birmingham.

"Cette deuxième finale fait plaisir, je ne pense pas que le statut change, mais cela me donne plus de confiance. Je sais que l'on fait les choses bien et c'est positif de montrer que j'ai le niveau", a-t-il complété.

Il visera fin août les Mondiaux de badminton, à Paris. Avec avant cela un Super 1000 à disputer en Chine la semaine prochaine (22-27 juillet).