Badminton: Alex Lanier passe 15e mondial, meilleur classement de l'histoire pour un Français

Après sa victoire à l'Open du Japon en août et sa demi-finale à celui du Danemark samedi dernier, Alex Lanier s'est hissé mardi à la 15e place mondiale, le meilleur classement de l'histoire pour un badiste français en simple.

A seulement 19 ans, Alex Lanier a gagné six places et ainsi dépassé Toma Junior Popov, ancien 18e mondial, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris et qui pointe actuellement à la 19e place.

Lanier a battu la semaine dernière le double champion olympique en titre Viktor Axelsen qui, malade, a abandonné, avant de rallier la demi-finale de l'Open du Danemark, tournoi Super 750, deuxième échelon de compétitions sur le circuit international.

En août au tournoi Super 750 du Japon, le badiste originaire de Caen avait réussi un exploit en devenant le premier Français et l'un des plus jeunes de l'histoire à remporter une compétition d'une telle importance.