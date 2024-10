Ballon d'Or 2024: Vinicius vise un premier sacre, Bonmati un second

Le Brésilien Vinicius Jr lors du Clasico entre le Real Madrid et le Barça (0-4), le 26 octobre 2024 à Madrid

L'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, pourrait être le prochain lauréat du Ballon d'or lundi lors de la cérémonie de la prestigieuse récompense que pourrait bien remporter pour la deuxième année consécutive l'Espagnole Aitana Bonmati.

"Vini" peut devenir le premier Brésilien à gagner la récompense individuelle la plus prestigieuse du football depuis Kaka il y a 17 ans.

Il a pris une nouvelle dimension la saison dernière avec le Real, en étant l'un des artisans du doublé Ligue des champions - Liga: en C1, il a notamment marqué en finale contre le Borussia Dortmund et a été désigné meilleur joueur de la compétition.

Avec sa sélection, il a moins marqué les esprits, sachant que le Brésil a été éliminé en quart de finale de la Copa America, mais cette contre-performance ne devrait pas l'empêcher de gagner le Ballon d'or.

L'ailier du Real s'est aussi illustré hors des terrains en devenant l'une des figures de la lutte contre le racisme. Dimanche, il a apporté son soutien aux joueurs barcelonais victimes de propos racistes de la part de supporters du Real samedi soir lors du Clasico perdu face au Barça (4-0).

"Ce qui s'est passé hier au Bernabéu avec des insultes racistes est lamentable. Il n'y a pas de place pour ces criminels dans notre société. Tout mon soutien à Lamine, Ansu et Raphinha. Je sais que Madrid et la police vont faire des choses pour identifier et punir les coupables !!", a écrit Vinicius sur X.

S'il gagne le Ballon d'or, il succédera à Leo Messi, vainqueur l'année dernière de son 8e Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, lui, a été élu cinq fois meilleur footballeur de la planète.

C'est d'ailleurs la première fois depuis 2003 que ni l'Argentin ni le Portugais ne figurent pas parmi la liste des nommés, ni aucun autre ancien lauréat du trophée, qui récompense le meilleur joueur sur la période qui s'étend du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.

Les deux stars, désormais vieillissantes et évoluant respectivement aux Etats-Unis et en Arabie saoudite, laissent la place aux jeunes.

Hormis l'international brésilien (24 ans), qui est est le grand favori, Rodri, 28 ans, pièce maîtresse du succès des Citizens en Première League et de la Roja à l'Euro, est son véritable concurrent.

Seule ombre au tableau: l'élimination de Manchester City en quart de finale de la coupe aux grandes oreilles.

Jude Bellingham, qui a perdu en finale de l'Euro face à l'Espagne, a été aussi décisif la saison dernière mais lors de matches moins importants que Vinicius.

Ce dernier, 21 ans, avait remporté l'année dernière la récompense du meilleur jeune, le Trophée Kopa, qui sera remis également lundi soir au théâtre du Châtelet. La pépite du FC Barcelone Lamine Yamal, 17 ans, devrait être le lauréat.

Bonmati favorite

Vu comme les successeurs du Ballon d'or de Messi et Ronaldo, Kylian Mbappé ou Erling Haaland ne font pas figure d'ultimes favoris cette année.

L'Espagnole Aitana Bonmati (d) du FC Barcelone, lors de la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City, le 9 octobre 2024 AFP/Archives

Kylian Mbappé, 25 ans, seul représentant français parmis les nommés, possède les meilleures statistiques (52 buts en 59 matches), mais sa mauvaise performance avec l'équipe de France à l'Euro joue contre lui.

Le capitaine des Bleus, visé par une enquête pour viol selon des médias suédois, devrait faire néanmoins le déplacement à Paris pour la cérémonie et pourrait s'expliquer publiquement pour la première fois sur ces potentielles accusations s'il s'arrête devant les médias.

Comme le Français, l'avant-centre de City Erling Haaland n'a pas été décisif dans des matches importants la saison dernière.

Pour sa sixième édition, le Ballon d'or féminin devrait être remis comme l'année dernière à l'Espagnole Aitana Bonmati.

Le podium pourrait être intégralement aux couleurs du FC Barcelone: ses coéquipières Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022, et Salma Paralluelo sont les deux autres joueuses qui peuvent prétendre au trophée.

Ce sera la quatrième fois de suite que le Barça est distingué, ce qui illustre la mainmise du club catalan et de la sélection espagnole sur le football féminin mondial.

La tenante du titre et milieu de terrain marque les esprits par sa vision du jeu, sa projection et son efficacité devant le but. "Elle est un peu comme la version féminine d'Iniesta", avait dit à son propos l'entraineur Pep Guardiola en 2023.