Ballon d'Or: neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Neuf joueurs du Paris SG, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or, révélée jeudi et dont le lauréat sera connu le 22 septembre.

Jamais un club n'avait eu autant de joueurs nommés que le PSG, auteur d'un quadruplé historique (Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions).

Dembélé, principal favori avec l'Espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal, est accompagné par ses coéquipiers Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma.

Outre Yamal, 18 ans, le club catalan a trois autres nommés: Robert Lewandowski, Pedri et Raphinha.

Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, figure pour la huitième fois dans la liste pour ce trophée qu'il n'a jamais remporté.

Il y aura d'ailleurs un nouveau Ballon d'or car les précédents lauréats (Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 et Karim Benzema en 2022) ne sont pas dans la liste.

La liste des 30 nommés:

Ousmane Dembélé (FRA/PSG), Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), Jude Bellingham (ENG/Real Madrid), Désiré Doué (FRA/PSG), Denzel Dumfries (NED/Inter Milan), Serhou Guirassy (GUI/Dortmund), Erling Haaland (NOR/Manchester City), Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal), Achraf Hakimi (MAR/PSG), Harry Kane (ENG/Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG), Robert Lewandowski (POL/Barça), Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool), Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan), Scott McTominay (SCO/Naples), Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid), Nuno Mendes (POR/PSG), Joao Neves (POR/PSG), Pedri (ESP/Barça) Cole Palmer (ENG/Chelsea), Michael Olise (FRA/Bayern), Raphinha (BRE/Barça), Declan Rice (ENG/Arsenal), Fabian Ruiz (ESP/PSG), Virgil van Dijk (NED/ Liverpool), Vinicius (BRE/Real Madrid), Mohamed Salah (EGY/Liverpool), Florian Wirtz (GER/Liverpool), Vitinha (POR/PSG), Lamine Yamal (ESP/Barça)

