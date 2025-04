Barrages NBA: Miami et Dallas s'offrent une dernière chance, Chicago et Sacramento éliminés

Le Miami Heat, contre les Chicago Bulls, et les Dallas Mavericks, face aux Sacramento Kings, ont gagné mercredi le droit à un dernier match vendredi pour intégrer les play-offs NBA.

Chicago et Sacramento, qui recevaient pourtant en qualité de 9e de leur conférence les 10e, sont éliminés.

. Herro porte le Heat

Miami s'est imposé sur le parquet de Chicago 109 à 90 en prenant la tête d'emblée, sans jamais laisser les Bulls revenir.

Tyler Herro a été immense avec 38 points à 13 sur 19 au tir, lui qui comptait déjà 23 points à la pause à 8 sur 8 au tir alors que les siens menaient 71 à 47.

"On s'est juste mis tout de suite en mode attaque", a commenté Herro sur ESPN.

"On a eu plusieurs jours off depuis la fin de saison, et avec le staff on les a mis à contribution pour beaucoup travailler."

Bam Adebayo a contribué avec 15 points et 12 rebonds face à des Bulls brouillons et dépassés à l'image de Josh Giddey (25 points à 9 sur 21 au tir) et Coby White (17 points à 5 sur 20).

Miami avait déjà éliminé Chicago en barrages lors des deux dernières saisons, mais dans le match qui offrait la 8e place en play-offs, qu'ils disputeront donc une nouvelle fois vendredi, sur le parquet des Atlanta Hawks.

En 2023, Miami avait réussi à atteindre la finale NBA, perdue contre Denver, en sortant des barrages.

. Dallas rebondit

Finaliste la saison passée contre Boston, Dallas n'a plus vraiment l'allure d'un candidat au titre, entre le départ choc en février de l'idole Luka Doncic et la blessure du meneur Kyrie Irving.

Mais les Mavericks ont su faire preuve de fierté et d'autorité en concassant Sacramento 120 à 106 sur son parquet, après avoir pris un avantage définitif dès le 2e quart-temps.

Les Mavs ont notamment pu mesurer l'apport d'Anthony Davis, arrivé en provenance des Lakers en échange de Doncic, précieux des deux côtés du terrain, avec 27 points, 9 rebonds et 3 contres.

Anthony Davis, l'ailier fort des Dallas Mavericks, monte au panier contre les Sacramento Kings lors d'une rencontre des play-in de la NBA, à Sacramento, le 16 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Klay Thompson (23 points, 5 sur 7 de loin) et l'étonnant Brandon Williams (17 points) en sortie de banc ont contribué à humilier les Kings devant leur public.

DeMar DeRozan (33 points) s'est réveillé trop tard, alors que Domantas Sabonis (11 points, 13 rebonds) a été dominé par le secteur intérieur très fourni des Texans.

Dallas se déplacera ainsi à Memphis vendredi pour tenter de décrocher le dernier ticket pour les play-offs à l'Ouest, qui mène à un premier tour contre le Thunder d'Oklahoma City.